Рейтинг складався на підставі даних аеропорту "Бориспіль".

Найпопулярнішими напрямками з аеропорту "Бориспіль" на початку літньої навігації 2021 року стануть курорти Єгипту й Туреччини.

Про це пише avianews.com посилаючись на розклад рейсів аеропорту на квітень.

Лідером за кількістю рейсів став Шарм-ель-Шейх. На квітень авіакомпанії подали заявки на виконання 305 рейсів на цей єгипетський курорт, що, в середньому, становить понад 10 вильотів на день.

Другим за кількістю запланованих рейсів став ще один курорт в Єгипті - Хургада. Туди заявки подані на 194 рейси.

На третьому місці опинилася Турецька Анталія - 157 рейсів. Далі йде Стамбул - 130 заявлених рейсів.

Читайте такожСейшели відкрились для українських туристів: умови в'їзду

П'ятим за кількістю запланованих рейсів із "Борисполя" у квітні виявився Дубай (102). Він, так само як курорти Єгипту і Туреччини, відкритий для українських туристів.

У ТОП-10 напрямків початку літньої навігації також увійшли Тель-Авів (98 рейсів), Амстердам (88), Мінськ (60), Прага (60) і Тбілісі (58).

Як зазначає avianews.com, рейтинг складався на підставі даних аеропорту "Бориспіль". У ньому враховувалися всі заявки авіакомпаній на виконання рейсів у квітні. Усього авіаперевізники мають намір здійснювати польоти за більш ніж 50 міжнародними маршрутами.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Олександр Топчій