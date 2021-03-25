Найпопулярнішими напрямками з аеропорту "Бориспіль" на початку літньої навігації 2021 року стануть курорти Єгипту й Туреччини.
Про це пише avianews.com посилаючись на розклад рейсів аеропорту на квітень.
Лідером за кількістю рейсів став Шарм-ель-Шейх. На квітень авіакомпанії подали заявки на виконання 305 рейсів на цей єгипетський курорт, що, в середньому, становить понад 10 вильотів на день.
Другим за кількістю запланованих рейсів став ще один курорт в Єгипті - Хургада. Туди заявки подані на 194 рейси.
На третьому місці опинилася Турецька Анталія - 157 рейсів. Далі йде Стамбул - 130 заявлених рейсів.
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П'ятим за кількістю запланованих рейсів із "Борисполя" у квітні виявився Дубай (102). Він, так само як курорти Єгипту і Туреччини, відкритий для українських туристів.
У ТОП-10 напрямків початку літньої навігації також увійшли Тель-Авів (98 рейсів), Амстердам (88), Мінськ (60), Прага (60) і Тбілісі (58).
Як зазначає avianews.com, рейтинг складався на підставі даних аеропорту "Бориспіль". У ньому враховувалися всі заявки авіакомпаній на виконання рейсів у квітні. Усього авіаперевізники мають намір здійснювати польоти за більш ніж 50 міжнародними маршрутами.
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