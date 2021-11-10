Без жодних додаткових умов до цих країн можуть потрапити лише повністю вакциновані українці.

Австрія, Чехія та Данія поповнили список країн, які вирішили залишитися відкритими для вакцинованих туристів з України після її виключення з "зеленого списку" Євросоюзу.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Зокрема, Австрія зберегла повноцінний безвізовий в’їзд для українців, які пройшли повний курс вакцинації – без реєстрації та без карантину. При цьому Австрія визнає всі вакцини від коронавірусу, які використовуються в Україні. Підтвердження вакцинації може бути в додатку "Дія", роздруковане з QR-code чи в формі "жовтого сертифікату".

А ось всім іншим мандрівникам доведеться пройти реєстрацію Pre-Travel-Clearance-PTC протягом 72 годин до в'їзду, надати негативний результат ПЛР-тесту або тесту на антиген, а по прибуттю в Австрію відправитися на 10-денний карантин, який може бути припинений при пред'явленні негативного результату тесту, але не раніше ніж на 5 день після в'їзду.

Читайте такожНам тут раді: які країни Європи визнають CoronaVacПідлітки у віці від 12 до 18 років, які в'їжджають разом з вакцинованими дорослими, потребують тесту, але не підлягають карантину. До неповнолітніх, які подорожують самостійно, застосовуються звичайні правила в'їзду.

У свою чергу Чехія вирішила залишитися відкритою для подорожей вакцинованих українців за тих же умов, що і раніше. Тобто без додаткових умов в країну можуть потрапити ті туристи з України, які пройшли повний курс щеплень вакциною, визнаною ЄС, а саме: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Для підтвердження вакцинації Чехія визнає сертифікати з додатку "Дія" – паперові та електронні.

Невакциновані українці не можуть потрапити до Чехії без поважної причини.

Крім того, Данія зберегла можливість в'їзду для повністю вакцинованих українців (визнаються вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna та Vaxzevria/Oxford–AstraZeneca). Також можна в'їхати до країни, якщо підтвердити одужання від COVID-19. В іншому випадку, мандрівники повинні зробити тест на COVID-19 протягом 24 годин після прибуття до Данії та самоізолюватися без зайвого зволікання на 10 днів. Самоізоляція може бути припинена на основі негативного тесту на COVID-19, зробленого не раніше, ніж на четвертий день після в’їзду до Данії.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що не закритиватимуть кордони для мандрівників з України Кіпр, Естонія, Хорватія та Нідерланди. Детальніше читайте в нашому окремому матеріалі, який оновлюватиметься відповідно до появи свіжої інформації по іншим країнам.

Автор: Марина Григоренко