У березні 2020 року Євросоюз заборонив в'їзд громадянам третіх країн.

Кордони країн Європейського Союзу залишаться закритими для громадян України для безвізових поїздок ще кілька місяців.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, передає НВ.

"Я боюся, що це буде ще кілька місяців, але початок вакцинації буде допомагати", - сказала Фельдгузен.

Німецький посол зазначила, що зараз ситуація з коронавірусом в Україні краща, ніж у Німеччині. Однак вона залишається нестабільною і може змінитися в будь-який момент.

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"Ми дивимося не тільки на два останні тижні, тому що дати дозвіл, а через два тижні забрати - це теж погано", - сказала Фельдгузен.

Як коронавірус вплинув на туристичну галузь

Туризм став однією з найбільш постраждалих від пандемії коронавірусу галузей економіки, адже через карантинні обмеження та закриті кордони міжнародні подорожі практично зупинилися. Так, за даними Всесвітньої туристської організації ООН (UNWTO), збитки туристичної галузі через скорочення кількості поїздок по всьому світу через пандемію коронавірусу за перші десять місяців 2020 року склали $935 млрд. Таким чином світовий туризм повернувся до рівня 1990 року.

Не меншими виявилися збитки авіакомпаній. При цьому Європейська організація з безпеки повітряної навігації опублікувала три прогнози відновлення авіаперевезень, згідно з якими туристи зможуть літати в Європу як раніше не раніше 2024 року.

В ході боротьби з поширенням коронавірусу Євросоюз в березні 2020 року заборонив в'їзд громадянам третіх країн. Під заборону не потрапляє низка людей, у тому числі студенти та іноземні робітники.

Водночас більшість країн світу, як і ЄС, не поспішають відкривати кордони для іноземних туристів, у тому числі з України.

Все більше ведуться розмови про введення паспортів вакцинації, які дозволять туристам знову подорожувати. Деякі країни, як Ізраїль, вже активно їх вводять.

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Автор: УНІАН