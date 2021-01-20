Лідером рейтингу стала французька столиця Париж.

Незалежна глобальна консалтингова компанія Saffron Brand Consultants опублікувала свіжий рейтинг City Tourism Brand Barometer, в рамках якого визначила міста світу з кращими туристичними брендами за підсумками 2020 року.

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Згідно з даними дослідження, за підсумками минулого року містом з найпривабливішим туристичним брендом виявилася французька столиця - Париж. За ним розташувалися Лондон і Токіо.

Як відзначають автори дослідження, міста, що потрапили в першу десятку, отримали найвищі оцінки в рейтингу, враховуючи як їхні активи, так і показники репутації, завдяки великій кількості пам'яток, низькому індексу злочинності танавіть більшій кількості сонячних годин на рік. Крім того, до уваги бралися відгуки іноземців в соцмережах і кількість запитів в додатку Google Trends.

Топ-10 міст світу з найкращими туристичними брендами

1. Париж (Франція)

2. Лондон (Великобританія)

3. Токіо (Японія)

4. Нью-Йорк (США)

5. Сінгапур

6. Дубай(ОАЕ)

7. Барселона (Іспанія)

8. Мадрид (Іспанія)

9. Відень (Австрія)

10. Москва (Росія)

А ось українські міста, на жаль, у результати дослідження не потрапили.

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Переклад: Марина Григоренко