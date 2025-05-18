Ця країна є однією з найкращих у світі для проживання іноземців.

Новий рейтинг експертів з Nomad Capitalist назвав найкращі міста для життя в Іспанії. До нього включено як курортні острови, так і приморські міста.

11. Сарагоса

Сарагоса - п'яте за величиною місто країни і є столицею регіону Арагон. У місті бруковані вулиці, які "пропонують подорож назад у часі". Це одне з найстаріших міст Іспанії з довгою історією, що бере початок від Римської імперії.

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Оселитися в Сарагосі буде чудовою ідеєю для тих, хто віддає перевагу міському життю.

10. Ібіца

Відома легендарними вечірками, Ібіца посідає перше місце серед Балеарських островів у рейтингу.

Nomad Capitalist рекомендує дослідити "розслаблену і містичну внутрішню частину острова", яка знаходиться далеко від тусовочного узбережжя.

Експерти додають: "Незважаючи на свій невеликий розмір, Ібіца підтримує різноманітні та унікальні екосистеми, що принесло їй статус Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 1999 року".

9. Більбао

Більбао, найбільше місто в північному баскському регіоні Іспанії, пропонує легкий доступ до незайманих і диких пляжів північного узбережжя.

Nomad Capitalist пояснює, що "середнє" місто здається "більш керованим", ніж велике, велелюдне місто, таке як Мадрид або Барселона.

Однак Більбао є одним із "дорожчих" міст Іспанії, де ціни на нерухомість вищі, ніж на південному узбережжі.

Це чудовий варіант для любителів культури, оскільки тут розташована художня галерея Гуггенхайма, одне з найбільш знакових місць для відвідування іспанських художників.

8. Гранада

У Гранаді розташований знаменитий палац Альгамбра, що дає експатам, які переїжджають туди, можливість "доторкнутися до справжньої іспанської культури".

Хоча експати зіштовхнуться з надзвичайно високими температурами влітку, взимку вони також матимуть легкий доступ до катання на лижах у горах Сьєрра-Невада.

А експерти додають: "Поїсти поза домом у Гранаді більш розумно порівняно з іншими містами Іспанії".

7. Сан-Себастьян

Сан-Себастьян, який часто вважають гастрономічною столицею Іспанії, також має один із "найулюбленіших міських пляжів" країни.

Пляж у формі черепашки Playa de la Concha раніше був названий одним із найкращих пляжів у світі.

Також у цьому місті панує "повільніший темп життя".

6. Валенсія

Третє за величиною місто Іспанії має "нижчу вартість життя порівняно з іншими великими містами".

"Як міське серце Коста-Бланки, Валенсія пропонує легкий доступ до чудових піщаних пляжів, усе в пішій доступності", - зазначили експерти.

Також Валенсія є справжньою батьківщиною паельї. Місцеві жителі їдять її на обід, а не на вечерю.

Емігранти, які живуть у Валенсії, також матимуть легкий доступ до високошвидкісного залізничного сполучення з іншими районами країни.

5. Севілья

Севілья розташована в самому серці Андалусії на півдні країни. Це популярний туристичний напрямок із "безліччю розваг на свіжому повітрі".

Однак, це також означає, що влітку тут, як правило, багато туристів.

Експатам також доведеться боротися зі спекою, яка іноді перевищує 40 градусів у серпні.

4. Барселона

Барселона є другим за величиною містом Іспанії і має "різноманітний спектр експатів", зазначили експерти.

"Вам не потрібно залишати місто, щоб знайти пляж, оскільки пляж Сан-Себастія зручно розташований у центральному районі Ла-Барселонета", - розповіли експерти.

Однак як популярний туристичний напрямок, Барселона має вищу "вартість їжі", ніж інші іспанські міста, попередили експерти.

3. Мадрид

Столиця Іспанії є фантастичним місцем для експатів, які хочуть часто відвідувати родину на батьківщині. У місті є хороший аеропорт, а залізничний вокзал забезпечить швидкий доступ до інших великих міст Іспанії.

"Дедалі більше й більше експатів переїжджають до Мадрида в пошуках нових можливостей працевлаштування", - додали експерти та зазначили, що ціни в Мадриді загалом вищі, ніж в інших містах країни.

2. Сотогранде

Закритий комплекс в Андалусії пропонує легкий доступ до полів для гольфу, а багато хто також займається кінним спортом.

"Сотогранде - дім для міжнародної спільноти, яка побудувала нове життя за кордоном", - зазначає Nomad Capitalist.

Як і слід було очікувати від розкішного району, ціни на нерухомість у Сотогранде високі, і для бідних експатів тут місця не знайдеться.

1. Малага

Вершину рейтингу займає Малага, серце сонячного і популярного регіону Коста-дель-Соль в Іспанії.

Місцеві "насолоджуються розслабленим способом життя", також тут "процвітає спільнота експатів", зазначили експерти Nomad Capitalist.

Хоча Малага насамперед популярна своїми пляжами, місто також має легкий доступ до національних парків.

Раніше УНІАН.Туризм повідомляв, що названо місто в Іспанії, яке застигло в середньовіччі. Воно пропонує справжню культуру та меншу кількість туристів.

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