Це секретне середньовічне місто пропонує справжню культуру та меншу кількість туристів.

Якщо ви сподівалися знайти секретне іспанське місце, в якому немає туристів, але є справжні культурні враження, тоді вам варто додати Куенку до свого списку.

Воно було засноване маврами, мусульманськими поселенцями з Північної Африки, які правили майже всім Піренейським півостровом, на якому зараз розташована Іспанія, протягом кількох століть, пише Traveloffpath. У той час як світ розвивався, а цивілізації виникали і зникали, воно залишалося значною мірою незмінним століттями.

Куенка найбільш відома тим, що розташована на вапняковому узвишші з краєвидом на дві мальовничі річки, Хукар і Уекар.

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На крутих скелях рядами височіють casas colgadas, середньовічні будинки з різьбленими критими дерев'яними балконами, які, здається, майже кидають виклик гравітації. Вони - одна з причин, чому Куенка здається такою особливою. Ніде більше в Іспанії, або Європі, ви не знайдете такого типу архітектури, і не дивно, що ЮНЕСКО присвоїло муніципалітету статус Світової спадщини, але будинки, хоч би якими захопливими вони були, не повинні бути єдиною причиною, через яку ви сюди приїдете.

Чим відома Куенка?

Що далі ви йдете до старого міста, схожого на фортецю, оточеного великими мурами, де вузькі провулки вимощені бруківкою, а вузькі будівлі, здається, представлені у всіх мислимих відтінках пастелі, то більше ви розумієте, що це схоже на крок крізь тимчасовий портал у 15-те століття.

Правду кажучи, відтоді мало що змінилося у вічних фасадах і мусульманському плануванні міста. Хоча, звісно, є сучасні доповнення, від майстерень з ремонту телефонів до тапас-барів, які замінили старомодні таверни.

Посеред середньовічного лабіринту собор Куенки - готичний шедевр, що височіє над барвистим міським пейзажем.

Якщо вам цікаво, чи можна зайти в один зі знаменитих висячих будинків, щоб просто подивитися, який вигляд вони мають зсередини, відвідайте Музей іспанського абстрактного мистецтва. Це єдиний шанс відвідати висячий будинок Куенки і помилуватися його багатовіковим фундаментом (плюс, це безкоштовно).

Крім цього, Куенка - неймовірно доступне місце. Наприклад, трохи сангрії і тапас у місцевому барі обійдуться приблизно в $8-$10, тоді як вечеря з трьох страв на одного в ресторані середньої цінової категорії в самому серці Старого міста може обійтися вам приблизно в $30 (фактично діапазон становить від $20 до $45). Це набагато нижче за середній показник по Іспанії.

Розміщення також недороге. Цієї весни готель Arevalos, розташований у центрі міста, за кілька хвилин ходьби від висячих будинків і собору, коштуватиме $53 за ніч, а якщо ви справді заощаджуєте, то окрема кімната в Hostal Cortes коштуватиме ще дешевше - $38.

Чому Куенка така дешева?

Так склалося, що середньовічне місто Куенка не настільки популярне серед туристів, як інші міста. Хоча туризм, безумовно, зростає, з рекордними показниками, зазначеними 2024 року, це всього лише близько 450 тис. осіб. Іспанія прийняла понад 100 млн туристів 2024 року, і на Куенку припало всього 0,4% від цієї кількості.

Як відвідати Куенку у 2025 році

У Куенці немає аеропорту, тому летіти доведеться в Мадрид, Барселону або Севілью. Від цих міст до Куенки добиратися однаково довго, тому тим, хто має намір познайомитися з місцевою культурою, доведеться потрудитися, щоб дістатися сюди.

Однак у Куенці є залізнична станція, добре пов'язана з рештою Іспанії. Наприклад, дістатися туди з Мадрида на недорогих поїздах AVLO, можна приблизно за годину, а ціни на квитки починаються від $8.

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