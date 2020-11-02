Співпраця також передбачає обмін досвідом щодо організації та реалізації програм туристичної сфери.

Державне агентство розвитку туризму України та американська технологічна компанія Google сьогодні, 2 листопада, підписали меморандум про співпрацю, що передбачає спільну роботу над цифровою трансформацією туристичної галузі України.

Про це повідомила глава агентства Мар'яна Олеськів на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Сьогодні відбулося підписання Меморандуму про співпрацю Державного агентства розвитку туризму України та компанії Google. Це важливий крок на шляху до розвитку туристичної галузі та діджитал-трансформації України", - написала вона.

Зокрема, сторони домовилися співпрацювати у наступних напрямках: обмін досвідом щодо організації та реалізації програм туристичної сфери; організація та проведення семінарів, лекцій, тематичних досліджень; співпраця та допомога у різних туристичних заходах: обмін інформацією щодо участі у великих українських та міжнародних форумах; обмін досвідом у галузі впровадження інноваційних інформаційних технологій.

Хронологія подій

У вересні комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підготував і заявив, що незабаром зареєструє оновлений законопроект про туризм.

15 вересня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про внесення змін до податкового кодексу, яким зменшуються ставки ПДВ для низки послуг у сфері культури, креативних індустрій і туризму.

Світова туристична галузь у січні-серпні 2020 року втратила близько 730 млрд дол. у зв'язку з негативним впливом пандемії коронавірусу та введенням державами карантинних обмежень щодо подорожей за кордон.

Google

Google - глобальна технологічна компанія у складі холдингу Alphabet, що інвестує в інтернет-пошук, хмарні обчислення і рекламні технології. Є однією з найбільших технологічних компаній світу.

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Автор: Павло Степанець