Зокрема, служба дозволила виконувати рейси з Києва в Монастір і Джербу, а з Харкова в Монастір.

Державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines здійснювати три нових регулярних рейси: з Києва в Монастір і Джербу (обидва - Туніс) і з Харкова в Монастір.

Відповідні накази Державіаслужби розміщені на її сайті.

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Зокрема, рейси з Києва в Монастір авіакомпанія зможе виконувати 3 рази на тиждень, в Джербу – 2 рази на тиждень. Рейси з Харкова в Монастір компанія зможе виконувати один раз на тиждень.

Термін дії прав на польоти з Києва в Монастір – з 12 травня 2021 року і на невизначений час, в Джербу – з 20 травня і на невизначений час, з Харкова в Монастір – з 26 травня і на невизначений час.

Що цьому передувало

Раніше Державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines здійснювати три нових регулярних рейси: з Києва в Бодрум (Туреччина), Гельсінкі (Фінляндія) і зі Львова в Баку (Азербайджан).

SkyUp

Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, її засновником є компанія "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

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Автор: Павло Степанець