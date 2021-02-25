З Києва поїзд відправлятиметься 5 і 8 березня, з Харкова - 6 і 9 березня.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) до 8 березня призначила додатковий поїзд "Інтерсіті+" сполученням Київ - Харків - Київ.

Про це повідомила прес-служба компанії.

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"Для забезпечення перевезення пасажирів під час перших весняних вихідних у напрямку Миргорода, Полтави та Харкова «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд "Інтерсіті+" сполученням Київ - Харків - Київ з відправленням з Києва 5 і 8 березня, з Харкова - 6 і 9 березня", - сказано в повідомленні.

Зокрема, поїзд № 720 Київ - Харків відправиться з Києва о 18:30 і прибуде до Харкова о 23:39, а у зворотному напрямку поїзд №719 Харків - Київ відправиться з Харкова о 5:54 і прибуде до Києва об 11:11.

Поїзд зупиняється на станціях "Дарниця", "Бориспіль", "Гребінка", "Лубни", "Ромодан", "Миргород"та "Полтава-Київська".

Зазначається, що на цьому маршруті курсуватиме швидкісний поїзд Hyundai Rotem.

Додаткові поїзди до 8 Березня

Раніше компанія "Укрзалізниця" повідомила про запуск до 8 Березня восьми додаткових поїздів, з яких п'ять курсуватимуть у Карпатському напрямку. Поїзд "Інтерсіті" стане дев'ятим додатковим поїздом до весняного свята.

"Укрзалізниця»

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Павло Степанець