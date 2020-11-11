Проект являє собою гібрид яхти і готелю, а його дизайн буде нагадувати «скляний човен», який буде приводитися в рух валовими двигунами.

У Дубаї з'явиться новий розкішний плавучий палац під назвою Sea Palace Floating Resort. Він буде являти собою фешенебельний готель на воді, оточений шістьма не менш розкішними рухомими плаваючими віллами.

Читайте такожУ Дубаї відновлює роботу одна з найпопулярніших туристичних локаційВартість будівництва цього готелю становить 600 млн дирхамів ($164 млн). В даний час готовність курорту до здачі в експлуатацію оцінюється в 65%. Будівництво ведеться в прибережних водах Дубаю, навпроти району Dubai Marina.

Проект являє собою гібрид яхти і готелю, а його дизайн буде нагадувати «скляний човен», який буде приводитися в рух валовими двигунами. Оснащений гідравлічною системою, готель буде стійко триматися на хвилях. Один з плавучих будинків під назвою "Нептун" вже мебльований і проданий бізнесменуі індійського походження Балвіндеру Сані за 20 млн дирхамів, передає russianemirates.com.

Двоповерховий будинок на воді має безліч балконів і басейн під відкритим небом. На першому поверсі - 4 спальні для господарів, на другому – дві для персоналу. Також в будинку є кухня і вітальня, а всі меблі були створені автомобільним брендом Aston Martin. У плавучому будинку будуть скляна підлога, система стерилізації повітря, переробки сміття та живлення сонячною енергією.

Завдання нового проекту - підтримати туристичний потік в Дубай як в одне з міст світу з найбільш унікальними локаціями.

Новини по темі

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: УНІАН