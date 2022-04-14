Загалом для подорожуючих з/до України станом на 14 квітня доступні 8 прямих міжнародних маршрутів FlixBus.

Європейський автобусний перевізник FlixBus оголосив про відновлення маршрутів до Києва та ще низки українських міст, рейси до яких були призупинені з початком війни: Житомир, Рівне, Вінниця, Умань, Хмельницький, Тернопіль.

Про це повіодомили в прес-службі перевізника.

"Сьогодні потік людей, які заїжджають на територію України, продовжує зростати, і, відповідно до наших даних, зараз вже становить приблизно половину від кількості людей, що виїжджають", – пояснив директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман.

Загалом для подорожуючих з/до України станом на 14 квітня доступні 8 прямих міжнародних маршрутів FlixBus:

З Польщі до України і назад

N3222 Варшава – Люблін – Луцьк – Рівне – Житомир – Київ, щоденно з 18 квітня

3241 Варшава – Люблін – Львів – Івано- Франківськ – Коломия – Чернівці, щоденно

3231 Вроцлав – Ополе – Катовіце – Краків – Львів, 3 рази на тиждень з 28 квітня

3232 Краків – Львів – Івано-Франківськ, щоденно

З Угорщини до України і назад

N3280 Будапешт – Ужгород – Мукачево – Львів – Рівне – Житомир – Київ, 2 рази на тиждень з 28 квітня – нова лінія

3285 Будапешт – Ньїредьгаза – Ужгород – Мукачево – Львів, 3 рази на тиждень

З Чехії до України і назад

N3270 Прага – Брно – Оломоуць – Острава – Катовіце – Краків – Львів – Рівне – Житомир – Київ, 4 рази на тиждень, з 18 квітня

N3277 Плзень – Прага – Брно – Оломоуць – Острава – Катовіце – Краків – Львів – Тернопіль – Хмельницкий – Вінниця – Умань, 5 разів на тиждень, з 20 квітня

Компанія планує продовжувати відновлювати автобусні лінії, як тільки ситуація в тому чи іншому регіоні буде стабілізовуватись. При цьому у FlixBus запевняють, що поки не планують підвищувати ціни на квитки.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної прикордонної служби України, понад 870 тисяч українських громадян повернулися в Україну з 24 лютого – з початку повномасштабного вторгнення російських загарбницьких військ. Водночас виїхали з країни близько 3 млн осіб. Протягом останніх днів дедалі більше людей повертаються до України.