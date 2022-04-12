Понад 870 тис. українських громадян повернулися в Україну з 24 лютого – з початку повномасштабного вторгнення російських загарбницьких військ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу в українському медіацентрі.
"З 24-го числа в цілому на в'їзд в Україну прослідували понад 870 тисяч громадян України", - сказав Демченко.
Він зазначив, що, починаючи з 24 лютого, в цілому державний кордон на ділянці з країнами-членами Європейського Союзу і Молдовою перетнуло 4 млн 300 тис. громадян в обох напрямках. Зокрема, з них 3 млн осіб виїхали з України. Також виїхало близько 350 тис. іноземців.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення, і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
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