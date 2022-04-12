Починаючи з 24 лютого, в цілому державний кордон на ділянці з країнами-членами Європейського Союзу і Молдовою перетнули 4 млн 300 тис.громадян в обох напрямках.

Понад 870 тис. українських громадян повернулися в Україну з 24 лютого – з початку повномасштабного вторгнення російських загарбницьких військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу в українському медіацентрі.

"З 24-го числа в цілому на в'їзд в Україну прослідували понад 870 тисяч громадян України", - сказав Демченко.

Він зазначив, що, починаючи з 24 лютого, в цілому державний кордон на ділянці з країнами-членами Європейського Союзу і Молдовою перетнуло 4 млн 300 тис. громадян в обох напрямках. Зокрема, з них 3 млн осіб виїхали з України. Також виїхало близько 350 тис. іноземців.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення, і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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