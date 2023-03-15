Кораблі також залишаться в портах 16 березня через загальнонаціональний страйк.

Всі рейси в аеропорти Греції і з них будуть скасовані в четвер, 16 березня 2023 року, через участь авіадиспетчерів і працівників цивільної авіації в 24-годинному загальнонаціональному страйку через найбільш смертоносну залізничну катастрофу в історії країни.

Як повідомляє Reuters, загальний страйк, організований найбільшими профспілками приватного та державного секторів країни, є останнім у серії протестів проти консервативного уряду та політичної системи, яка неодноразово ігнорувала заклики профспілок до заходів безпеки.

Всі польоти будуть припинені 16 березня з 00:01 до півночі за місцевим часом (аналогічно з київським часом). Винятком стануть тільки обльоти, а також аварійні та пошуково-рятувальні польоти, повідомив Reuters представник управління цивільної авіації.

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Очікується, що постраждають сотні рейсів приблизно в 40 аеропортах країни.

Відзначається, що кораблі також залишаться в портах через страйк.

Зіткнення поїздів у Греції 28 лютого

28 лютого 2023 року в муніципалітеті Тембі пасажирський поїзд з Афін в Салоніки з понад 350 людьми на борту зіткнувся лоб в лоб з вантажним поїздом, що прямував в протилежному напрямку на тій же ділянці колії. В результаті аварії загинули 57 людей, десятки отримали поранення.

Аварія спровокувала масові протести по всій Греції, оскільки до катастрофи профспілки залізничників неодноразово закликали до підвищення норм безпеки в галузі, проте влада ігнорувала всі заклики.

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