Іспанці вирішили очистити пляжі від іноземців за допомогою фейкових табличок з попередженнями про небезпеку.

На популярних серед іноземних туристів пляжах Кала Морланда і Кола Бута на острові Майорка (Іспанія) почали з'являтися фейкові таблички англійською мовою, що попереджають про небезпеку, якої насправді не існує.

Зокрема, на деяких плакатах стверджується, що на тому чи іншому пляжі туристам варто остерігатися медуз, скельних обвалів або забруднення води стічними водами, тоді як інші стверджують, що пляж закритий або що до нього потрібно йти майже за три години, незважаючи на те, що насправді до нього всього 90 метрів, пише The Independent.

На табличках можна помітити, що попередження написані англійською мовою. Однак поруч є також текст дрібним шрифтом на місцевому діалекті, який дає дещо іншу картину.

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Так, під зображенням плавця в оточенні медуз написано: "Відкритий пляж. Не для медуз чи іноземців".

Інший плакат, що попереджає про каменепад, вказує, що насправді зсуву немає, а головна небезпека тут пов'язана з переповненістю.

Вже відомо, що ці таблички – робота громадської групи Manacor Caterva, яка виступає проти надмірного туризму. Поділившись зображеннями знаків в Twitter/X, група написала, що таким чином вона проводила кампанію проти "узурпації бухт" Балеарських островів.

"Узурпація бухт – це ще одне вираження того, як капіталізм використовує таку економічну діяльність, як туризм, доводить її до крайності, безперешкодно осушує землю і витягує максимальну додаткову вартість з робітників", – йдеться в заяві групи, текст якої має Majorca Daily Bulletin.

Як повідомляв УНІАН, раніше на 28 пляжах трьох найпопулярніших курортів Балеарських островів (Ібіца, Майорка і Менорка) заборонили куріння.

Тим часом, в муніципалітеті Муро на Майорці вирішили штрафувати на 900 євро туристів, які будуть стрибати в море з причалів.

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