Ці гроші потрібно буде витратити на покупку порожнього житла, в якому нові власники зобов'язуються постійно проживати.

Влада мальовничого містечка Презічче в регіоні Апулія (Італія) заплатить до 30 тисяч євро тим, хто зважиться придбати там порожнє житло для постійного проживання.

Як пише CNN, ці гроші потрібно буде витратити саме на покупку порожнього житла: будинки, виставлені на продаж в рамках цієї пропозиції, коштують від 25 тисяч євро. Як і інші дешеві об'єкти нерухомості, виставлені на продаж по всій Італії, вони давно занедбані своїми первісними власниками, тому також буде потрібно вкластися в ремонт.

Влада Презічче сподівається, що таке грошове заохочення вдихне нове життя в їхнє спорожніле місто, де з кожним роком новонароджених стає все менше.

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"В історичному центрі є багато вільних будинків, побудованих до 1991 року, які ми хотіли б знову побачити живими з новими мешканцями. Шкода бачити, як наші старі райони, повні історії, прекрасної архітектури і мистецтва, повільно порожніють", – пояснив член місцевої ради Альфредо Палезе.

Деталі угоди наразі допрацьовуються, але влада готова запустити програму вже в найближчі тижні.

"Ми будемо пропонувати до 30 тисяч євро людям, які бажають переїхати сюди і купити одне з цих покинутих жител. Загальне фінансування буде розділено на дві частини: частина піде на покупку старого будинку, а частина – на його ремонт, якщо це необхідно", – пояснили в мерії.

Як додатковий бонус, нові мешканці Презічче отримають неймовірне розташування в оточенні природи району Саленто, на п'яті італійського черевичка, неподалік від чистих пляжів і бірюзових вод Санта-Марія-ді-Леука.

Як повідомляв УНІАН, раніше Румунія, Болгарія та Албанія були визнані найдешевшими країнами Європи для життя в 2023 році, куди іноземцям буде вигідно переїхати.

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