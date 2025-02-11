Рейси прийматиме паризький аеропорт Орлі, розташований до Парижа ближче, ніж основний аеропорт французької столиці імені Шарля-де-Голля.

Польська авіакомпанія LOT з 31 березня 2025 року запустить щоденні прямі рейси між Краковом (Польща) і Парижем (Франція).

Як пише avianews.com, найбільший авіаперевізник Польщі літатиме з Кракова до паризького аеропорту Орлі, розташованого до Парижа ближче, ніж основний аеропорт французької столиці імені Шарля-де-Голля.

Рейси виконуватимуться на середньомагістральному пасажирському літаку Boeing 737 MAX 8, розрахованому на 186 пасажирів.

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Найдешевші авіаквитки економ-класу за маршрутом "Краків – Париж (Орлі)" від LOT можна придбати за ціною від 150 доларів США в обидва боки. За цим тарифом пасажир може безоплатно взяти на борт лише один предмет ручної поклажі, вага якої не має перевищувати 8 кг.

Із Кракова літак вилітатиме о 17:10, а повертатиметься з Парижа – о 20:25. Час у дорозі становитиме 2,5 години.

Як зазначає видання, наразі альтернативні рейси з Кракова до Парижа також пропонує бюджетна авіакомпанія Ryanair. Однак ірландський лоукостер літає у віддалений паризький аеропорт Бове, дорога з якого до Парижа може тривати до 2 годин у разі інтенсивного трафіку, а ціна квитка на автобус до міста сягає 20 євро в один бік.

Про те, як комфортно дістатися з України до польського Кракова, що подивитися в місті та чим доїхати до місцевого аеропорту, читайте у великому матеріалі УНІАН.Туризм.

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