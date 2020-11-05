Комендантська година діє з 1:00 до 6:00 (за київським часом) у зв’язку з поширенням COVID-19.

В Угорщині введено додаткові обмеження на в’їзд через запровадження з 1:00 до 6:00 (за київським часом) комендантської години.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, додаткові обмеження введено у зв’язку з надзвичайною ситуацією, пов’язаною з поширенням COVID-19 на території Угорщини.

Під час цього часового обмеження в'їзд в Угорщину буде дозволено винятково особам, які прямують:

до місця постійного, тимчасового проживання або місця роботи на території Угорщини;

з метою працевлаштування за наявності відповідних документів;

до місця тимчасового перебування, яке підтверджується бронюванням в готелі.

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Обмеження не поширюється на водіїв вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення, та осіб, які прямують транзитом через територію Угорщини. При цьому такі особи повинні мати документи, які підтверджують транзитний характер подорожі: дозвіл на постійне або тимчасове проживання у країні призначення, дозвіл на працевлаштування, бронювання готелю тощо.

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Автор: Олена Білик