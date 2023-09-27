З двома ліжками і однією ванною кімнатою достатньо місця для затишного осіннього усамітнення.

У любителів Шрека є можливість самостійно посидіти на болоті під час казкового перебування в шотландському нагір'ї.

Будинок персонажа DreamWorks, оточений товстими звивистими виноградними лозами та знаками "Забирайся" з обличчям огра, повинен бути виставлений на Airbnb якраз на Хелловін, пише Independent.

Розташований він на території маєтку Ардверікі. Пропонується дводенне перебування з п'ятниці 27 жовтня по неділю 29 жовтня для трьох гостей - і на цей раз господар Airbnb вказаний як персонаж Шрека Осел, якого озвучив Едді Мерфі в популярному серіалі.

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З двома ліжками і однією ванною кімнатою достатньо місця для затишного осіннього усамітнення.

"Я дуже радий запросити вас на казковий відпочинок", - написав Осел, згідно зі списком Airbnb.

"Забруднене, покрите мохом і каламутною водою болото Шрека розташоване серед пагорбів Шотландії, де гості можуть засиджуватися допізна, обмінюватися історіями і їсти, як огр, тому що вранці Осел пече вафлі", - сказано в описі.

Ванні кімнати, включаючи туалет, раковину та душ, розташовані приблизно за 20 метрів (65 футів) від будинку, що відповідає стилю життя огра Шрека.

"Болото Шрека, яке було притулком для казкових істот, надає абсолютно нового значення терміну "будинок на дереві". Завдяки вмілому використанню лісових масивів, чарівним сільським інтер'єрам і культовій прибудові болото, безсумнівно, подарує незабутні враження, не схожі ні на одне інше", - зазначено там.

Здавати болото в оренду будуть безкоштовно, гостям просто потрібно дістатися до цього куточка Шотландії самостійно. Потрібен обліковий запис Airbnb, а також посвідчення особи, видане урядом. Крім того, всім гостям має бути не менше п'яти років.

Відпочинок в казкових локаціях

Set-jetting, або ж поїздки в місця зйомок улюблених фільмів і серіалів, визнаний однією з головних тенденцій при виборі напрямку для подорожей в 2023 році.

13 грудня 2022 року на популярному сервісі з короткострокового бронювання житла Airbnb з'явилася можливість забронювати ночівлю в легендарному Хоббітоні в Новій Зеландії, де знімалися культові трилогії Пітера Джексона "Володар кілець" і "Хоббіт".

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