Рейси виконуватимуться щовівторка та щоп'ятниці.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 28 травня 2021 року запустить рейси з Києва до Марселя (Франція), повідомила прес-служба компанії.

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«З 28 травня починаємо літати до Марселя - серця цього регіону і найбільших морських воріт Франції», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що рейси виконуватимуться двічі на тиждень: щовівторка та щоп'ятниці.

Інші рейси SkyUp:

Раніше в лютому Державна авіаційна служба України надала українській авіакомпанії SkyUp Airlines права на експлуатацію п'яти повітряних ліній: Київ - Ейндховен (Нідерланди) - Київ (2 рази на тиждень), Київ - Манчестер (Велика Британія) - Київ (3 рази на тиждень), Київ - Ер-Ріяд (Саудівська Аравія) - Київ, Київ - Джидда (Саудівська Аравія) - Київ (3 рази на тиждень), Київ - Мюнхен (Німеччина) - Київ (3 рази на тиждень).

У грудні 2020 року Державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines почати взимку-навесні польоти до 10 європейських міст.

Авіакомпанія в 2020 році перевезла 1,25 млн пасажирів, виконавши 8745 рейсів.

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Автор: Павло Степанець