Послаблення не торкнуться людей з щепленням вакциною CoronaVac, позиція щодо препарату Covishield потребує уточнення.

З 1 липня вакциновані від коронавірусу громадяни, що прибувають на Кіпр з України, будуть вільні від зобов’язань щодо лабораторного тесту та самоізоляції. Однак в Кіпрі визнають не усі вакцини.

Відповідне повідомлення оприлюднило Посольство Кіпру в Україні.

«З 1 липня 2021 р. вакциновані пасажири, які мають дійсний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, що прибувають на Кіпр🇨🇾 з України, незалежно від їх громадянства, звільняються від зобов’язань щодо лабораторного тесту та самоізоляції/карантину за дотримання наступних умов:

1) Вони мають дійсний сертифікат про вакцинацію, виданий Україною.

2) Вони отримали щеплення однією з вакцин, затверджених Європейським агентством з лікарських засобів (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), або вакциною Sputnik V, або Sinopharm (BBIBP COVID-19) станом на 21 травня, та завершили схему вакцинації», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Чехії пом'якшили карантинні обмеження

Таким чином послаблення правил в’їзду не торкнеться тих громадян, що отримали щеплення китайською вакциною CoronaVac. Крім того, потребує уточнення і позиція щодо вакцини Covishield – індійського варіанту препарату AstraZeneca.

Раніше повідомлялось, що європейські паспорти вакцинації не визнають вакцину Covishield. Громадяни Індії, які отримали щеплення цим препаратом, зіткнулися з проблемами при спробі в'їхати в ЄС.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Дмитро Захаров