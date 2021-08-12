Спеціальні сітки, які повинні стримувати медуз, працюють дуже погано.

Медузи продовжують атакувати популярний в Україні морський курорт Кирилівку. На пляжі вже утворилися кладовища морських мешканців.

Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі "Земеля".

У ролику видно, що на пляжі багато відпочивальників, але людей не бентежать гори медуз на піску. Вони продовжують засмагати та купатися в морі.

У деяких місцях натягнуті спеціальні сітки. Правда, за словами відпочивальників, вони особливо не рятують.

Читайте такожМедузі, високі ціни та "хамський" сервіс: як" вмирають " українські курорти Азовського моряДеякі туристи виловлюють з води медуз пакетами та викидають на берег, щоб хоч якось очистити море від морських мешканців.

"На пляжі прям ціле медузне кладовище. Люди навіть пакетами виловлюють їх з моря та кладуть на берег. При цьому наша влада нічого не робить", - зазначив чоловік.

Як раніше повідомляв УНІАН, у курортній Кирилівці, де влада шукала добровольців для очищення пляжів від медуз, зафіксували їх нову навалу. Купуватися в морі було неможливо, вода дуже сильно щипала. При цьому ввечері у воді були всюди обривки щупалець, просто неможливо було пройти, всюди плавали шматочки медуз, отруйні

Автор: Анастасія Горбачова