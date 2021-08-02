Відпочивальниця розповіла про поточну ситуацію на популярному українському курорті.

В курортній Кирилівці, де влада шукає добровольців для очищення пляжів від медуз, зафіксували їх нову навалу.

Про це розповіла у своєму відео користувач Аліса Морська, опублікувавши його 1 серпня в Youtube.

"Новини в мене не дуже райдужні - до Кирилівки повернулися медузи, їх дуже багато. Нам сьогодні не вдалося скупатися, вода дуже сильно щипає. Вчора ввечері вже у воді були всюди обривки щупалець, просто неможливо було пройти, всюди плавали шматочки медуз, отруйні", - розповіла вона.

За словами дівчини, медузи "цілеспрямовано пливуть на пляж, на них дуже легко наштовхнутися". Також вона розповіла про наявність у воді морських бліх.

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На глибині, за її словами, не видно моря через "кисіль" з медуз. "Також вчора атакували комарі", їх була якась позамежна кількість, злющі... Нас усіх покусали", - додала вона.

З плюсів туристка відзначила велику кількість рибок у морі. "Такі забавні, напівпрозорі, плоскі", - розповіла вона.

Детальніше дивіться на відео:

У липні на пляжах Азовського моря спостерігалося справжнє нашестя медуз. Відпочивальники на курортах Арабатської стрілки і Запорізької області скаржилися, що вода стала нагадувати кисіль, і до неї неможливо підійти.

Фахівці Інституту рибного господарства та екології моря пояснили таке зростання кількості медуз. Експерти пов'язують цей процес в Азовському морі зі збільшенням їх чисельності в Чорному морі.

Ще один важливий фактор - поступове зближення солоності обох морів, зокрема, через зміни у водному балансі Азовського басейну. До того ж досить теплі зими сприяють успішній зимівлі теплолюбних медуз, і масова присутність планктону тут - ще один апетитний аргумент для їх міграції.

Днями в соцмережах повідомили про зникнення тисяч медуз в курортній Кирилівці.

Автор: Юрій Годован