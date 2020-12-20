У Великій Британії виявили новий генетичний варіант вірусу, який може бути на 70% більше заразним.

Країни Євросоюзу почали обмежувати пасажирські перевезення з Великобританією у зв'язку із виявленням нового штаму коронавірусу на її території.

Читайте такожУкраїна оновила список країн "зеленої" та "червоної" зон: по прибуттю з Туреччини тепер доведеться йти на самоізоляціюДо цього повідомлялося, що заборону на пасажирські авіаперевезення з Великобританії вводять Нідерланди. Там заявили, що стежать за розвитком подій з новим штамом вірусу і розглядають додаткові заходи щодо інших видів транспорту.

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Опівночі авіасполучення з Великобританією припинить Німеччина, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на міністерство транспорту ФРН. Заборона почне діяти з понеділка, 21 грудня, і триватиме як мінімум до 31 грудня. Відзначається, що виключення будуть зроблені тільки для вантажних літаків.

Тимчасово скасовують авіарейси з Великобританії Австрія та Італія. Як повідомляє Радіо Свобода, обмеження поки введені на 24 години. Однак незрозуміло, коли саме заборона набуде чинності.

Авіасполучення з Британією припинили й у Бельгії. Про це повідомило британське видання BBC. Крім того, країна зупинила пасажирські залізничні перевезення в Великобританію.

Планує ввести обмеження на подорожі до Британії Франція.

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Автор: УНІАН