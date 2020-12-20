Країни Євросоюзу почали обмежувати пасажирські перевезення з Великобританією у зв'язку із виявленням нового штаму коронавірусу на її території.
Читайте такожУкраїна оновила список країн "зеленої" та "червоної" зон: по прибуттю з Туреччини тепер доведеться йти на самоізоляціюДо цього повідомлялося, що заборону на пасажирські авіаперевезення з Великобританії вводять Нідерланди. Там заявили, що стежать за розвитком подій з новим штамом вірусу і розглядають додаткові заходи щодо інших видів транспорту.
Які країни обмежують в'їзд із Британії: перелік
Опівночі авіасполучення з Великобританією припинить Німеччина, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на міністерство транспорту ФРН. Заборона почне діяти з понеділка, 21 грудня, і триватиме як мінімум до 31 грудня. Відзначається, що виключення будуть зроблені тільки для вантажних літаків.
Тимчасово скасовують авіарейси з Великобританії Австрія та Італія. Як повідомляє Радіо Свобода, обмеження поки введені на 24 години. Однак незрозуміло, коли саме заборона набуде чинності.
Авіасполучення з Британією припинили й у Бельгії. Про це повідомило британське видання BBC. Крім того, країна зупинила пасажирські залізничні перевезення в Великобританію.
Планує ввести обмеження на подорожі до Британії Франція.
Мутований коронавірус в Британії: що відомо
- 14 грудня міністр охорони Здоров'я Великобританії Меттью Хенкок заявив, що в країні виявили новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який поширюється швидше.
- Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зазначив, що новий генетичний варіант вірусу може бути на 70% більш заразним.
- Оцінили небезпеку від нового штаму коронавірусу і в ВООЗ.
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