До 6 березня включно усі пасажири з придбаними квитками зможуть без перешкод дістатися місця призначення залізницею.

Укрзалізниця з 7 березня і до кінця дії посиленого карантину в Івано-Франківській області призупинить висадку та посадку пасажирів у цьому регіоні.

Відповідне рішення ухвалене згідно з постановою №154 Кабінету міністрів України від 24 лютого, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

В компанії наголосили, що до 6 березня включно усі пасажири з придбаними квитками зможуть без перешкод дістатися місця призначення залізницею.

"Пасажирам, які планують гірський відпочинок у перший весняний вікенд, Укрзалізниця пропонує альтернативні маршрути до станцій Ясіня, Кваси, Рахів, Воловець, Сколе, Славсько. Зокрема, нагадуємо про подовження курсування швидкісного "Лижного експреса" №745 до Славська з можливістю придбання квитків через чат-бот Укрзалізниці", - повідомив перевізник.

Коронавірус в Україні: карантин на Івано-Франківщині

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Раніше "Укрзалізниця" з 26 лютого до 12 березня у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією і введеними карантинними обмеженнями в Івано-Франківській області призупиняє продаж квитків в напрямку населених пунктів області та в зворотному напрямку.

"Укрзалізниця" також скасувала додаткові рейси потягу Київ - Івано-Франківськ, призначені до 8 березня, й замінила їх на спеціальні рейси поїзда №120 Запоріжжя-Львів.

В Івано-Франківській області через ріст захворюваності на COVID-19 з 22 до 28 лютого посилено карантин. У регіоні діють обмеження "червоної зони".

З 25 лютого в області призупинили регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення на приміському та міському транспорті. Також на Івано-Франківщині створено 16 блок-постів для запобігання поширенню коронавірусу.

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Автор: Олександр Топчій