В Англію пускатимуть лише з негативним тестом на COVID-19

Тест має бути зроблений методом ПЛР не раніше ніж за три дні до вильоту.

З 15 січня для в’їзду в Англію вимагатимуть сертифікат про негативний тест на COVID-19. Про це йдеться у повідомленні Посольства Великої Британії в Україні у Twitter. "З 4:00 ранку 15 січня (з 6:00 за Києвом - УНІАН), подорожуючі до Англії повинні мати негативні результати тесту на COVID19. Тест має бути зроблений методом ПЛР або одним з еквівалентних діагностичних стандартів не раніше ніж за 3 дні до вильоту", - йдеться у повідомленні. "Британська" мутація коронавірус У грудні 2020 року у Британії виявили два нових штами коронавірусу, один з них – у людей, які приїхали з Південної Африки.

У ВООЗ заявили, що мутовані варіанти коронавірусу можна виявляти за допомогою вже наявних тестів, а вакцини ефективні й проти нових штамів.

22 грудня заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна поки не заборонятиме в'їзд подорожнім з Великої Британії. Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм. Автор: Віталій Саєнко

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