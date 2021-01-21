Наразі у Євросоюзі немає одностайної думки щодо впровадження так званих "COVID-паспортів" для перетину кордону. Поява таких документів у українців можлива, якщо це стане вимогою ЄС для потрапляння на його територію.
Про це розповів народний депутат від фракції «Слуга народу» Михайло Радуцький в ефірі телеканалу «Україна 24». При цьому він зазначив, що Україна обов'язково робитиме електронний реєстр вакцинації.
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«Навіть у країнах ЄС ще немає одностайної думки про те, чи вводити (covid-паспорти – ред.). Наприклад, Франція сперечається з цього приводу. Я точно можу вас запевнити, що Україна робитиме електронний реєстр вакцинації, це дуже важливо для країни», - заявив Радуцький.
Щодо "ковідних паспортів" нардеп висловив упевненість, що це не будуть паперові паспорти.
«Якщо ЄС вимагатиме від громадян України підтвердження вакцинації, у нас Мінцифри уже практично застосовує додаток «Дія». Думаю, в електронному вигляді в додаток «Дія» буде вноситись інформація про вакцину. Уже з цього роблять… що буде цілий завод, витрачати гроші на паспорти. Якщо це буде вимога ЄС, щоб туди потрапити, то ми ж не можемо позбавити своїх громадян можливості подорожувати світом», - зазначив парламентарій.
Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?
- Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією Pfizer домоглися в третій фазі випробувань вакцини високого показника ефективності. У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.
- Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.
- В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.
- 18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.
- В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або наприкінці січня 2021 року.
- У Великій штамнії вже почали вакцинацію від коронавірусу.
- В Україні вже затвердили план вакцинації населення. В уряді зазначили, що план буде оновлюватися в залежності від вихідних даних.
- Президент України Володимир Зеленський поставив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову завдання отримати вакцину до кінця зими.
- 30 грудня 2020 року в ОП повідомили, що Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання на територію України вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Sinovac Biotech. Йдеться про закупівлю 1 млн 900 тис. доз за ціною 504 грн за дозу.
- Україна закуповуватиме вакцину від коронавірусу через британського посередника Crown Agents.
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