Нардеп зазначив, що Україна обов'язково робитиме електронний реєстр вакцинації.

Наразі у Євросоюзі немає одностайної думки щодо впровадження так званих "COVID-паспортів" для перетину кордону. Поява таких документів у українців можлива, якщо це стане вимогою ЄС для потрапляння на його територію.

Про це розповів народний депутат від фракції «Слуга народу» Михайло Радуцький в ефірі телеканалу «Україна 24». При цьому він зазначив, що Україна обов'язково робитиме електронний реєстр вакцинації.

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«Навіть у країнах ЄС ще немає одностайної думки про те, чи вводити (covid-паспорти – ред.). Наприклад, Франція сперечається з цього приводу. Я точно можу вас запевнити, що Україна робитиме електронний реєстр вакцинації, це дуже важливо для країни», - заявив Радуцький.

Щодо "ковідних паспортів" нардеп висловив упевненість, що це не будуть паперові паспорти.

«Якщо ЄС вимагатиме від громадян України підтвердження вакцинації, у нас Мінцифри уже практично застосовує додаток «Дія». Думаю, в електронному вигляді в додаток «Дія» буде вноситись інформація про вакцину. Уже з цього роблять… що буде цілий завод, витрачати гроші на паспорти. Якщо це буде вимога ЄС, щоб туди потрапити, то ми ж не можемо позбавити своїх громадян можливості подорожувати світом», - зазначив парламентарій.

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Автор: Андрій Василюк