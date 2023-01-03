Відразу кілька портів Австралії відмовилися приймати судно Viking Orion через скупчення на його корпусі інвазивних мікроорганізмів.

Круїзний лайнер Viking Orion був змушений залишатися у відкритому морі між Австралією та Новою Зеландією близько тижня після того, як судну, на корпусі якого було виявлено "біологічне забруднення", не дозволили пришвартуватися в порту Аделаїди.

Як пише Express.co.uk, сотні пасажирів на борту судна місткістю 930 осіб застрягли приблизно в 12 морських милях від берега за межами австралійських вод в Тасмановому морі. Місцеві чиновники постановили, що судно повинно бути очищено перед повторним входом в порти країни.

За даними Міністерства сільського господарства, рибальства та лісового господарства Австралії, під "біообростанням" мається на увазі скупчення мікроорганізмів, рослин, водоростей або дрібних тварин. Незважаючи на своє природне походження, вони потенційно небезпечні, оскільки можуть сприяти поширенню інвазивних видів, які Міжнародна морська організація визнала "серйозною загрозою Світовому океану та збереженню біорізноманіття".

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Австралійські чиновники пояснили, що контроль "біообростання" є звичайною практикою для всіх суден, що прибувають, і що Viking Orion зазнав певних заходів з очищення для видалення речовини, яка вперше була виявлена в "невеликих кількостях" у середу, 28 грудня.

Сайт відстеження суден Vessel Finder показав, що круїзний лайнер Viking Orion не причалював з тих пір, як покинув порт новозеландського Веллінгтона в понеділок, 26 грудня – прийняти його відмовились відразу кілька портів.

На даний момент лайнер продовжив шлях, проте очікується, що пасажири зможуть покинути судно тільки після його прибуття в Сідней 4 січня. Таким чином, туристи будуть змушені провести на борту півтора тижні. При цьому вони не зможуть зійти на берег на жодній із запланованих на маршруті зупинок.

Пасажири лайнера Viking Orion вже прозвали в соцмережах цей новорічний круїз "Пекельною подорожжю". Туристи засмучені, що їх новорічні плани були повністю зіпсовані й вони залишилися без довгоочікуваних вражень. Навіть перспектива компенсації їх не радує, адже багато хто використав під подорож свою відпустку і вже не зможе відправитися в новий круїз, якщо його запропонують як компенсацію.

При цьому наголошується, що це не єдиний круїзний лайнер, який зіткнувся з подібною проблемою. Та ж доля спіткала лайнер Coral Princess, що подорожував у водах навколо Нової Зеландії, після виявлення на його корпусі равликів, нехарактерних для цього району. У результаті пасажири пропустили частину свого маршруту, проте все ж зуміли вчасно повернутися додому.

Як повідомляв УНІАН, круїзні лайнери фактично припинили роботу через пандемію коронавірусу після низки випадків масового інфікування на борту. Тоді відразу кілька лайнерів отримували відмови в прийомі від портів різних країн. В результаті туристи опинялися в пастці на тижні. У 2022 році круїзні компанії почали відновлювати рейси.

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