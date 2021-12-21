Більшість хворих були повністю вакциновані.

Принаймні 48 осіб на борту одного з кораблів оператора Royal Caribbean, що пришвартувався в Майамі, США, заразилися коронавірусом.

За даними оператора, "Симфонія морів", найбільше круїзне судно в світі, перевозило понад 6000 пасажирів і членів екіпажу під час плавання по Карибському морю, коли тест на коронавірус одного з пасажирів дав позитивний результат, - повідомляє CNN.

Після цього коронавірус виявили ще, щонайменше, у 40 пасажирів судна.

Читайте також"Омікроном" і "Дельтою" можна заразитися одночасно: у Moderna попереджають про ще більш небезпечну мутацію COVID-19У повідомленні оператора йдеться, що 95% пасажирів лайнера були повністю вакциновані. 98% пасажирів, чий тест дав позитивний результат на коронавірус, були повністю вакциновані.

Поки невідомо, чи був причиною виявлених випадків зараження штам Omicron.

Згідно з правилами Royal Caribbean, всі пасажири на борту лайнера у віці від 12 років повинні пройти повну вакцинацію і дати негативний результат тесту перед відправленням. Круїзна лінія заявляє, що рекомендує гостям отримати бустерну дозу перед відплиттям, але в цей час це не є обов'язковим.

Члени екіпажу також повинні пройти повну вакцинацію і проходити тестування "не рідше одного разу на тиждень". Невакциновані діти на борту Symphony Of The Seas повинні були показати негативний результат ПЛР, а також негативний результат тесту в терміналі перед вильотом.

"Кожного хворого швидко відправили в карантин", - йдеться в заяві Royal Caribbean. "Всі, у кого був позитивний результат, мали легкі симптоми захворювання або не мали їх зовсім і ми постійно стежили за їх здоров'ям", - також заявляють в компанії.

Нагадаємо, раніше в Одеський морський порт прибув перший з початку пандемії круїзний лайнер Sea Dream II. Його зустрічали з оркестром.

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Автор: Екатерина Малюга