Круїзний лайнер "Ікона морів" має вирушити у першу подорож у січні 2024 року.

Американська круїзна компанія Royal Caribbean показала перший погляд на круїзний лайнер "Ікона морів" (Icon of the Seas), що має стати найбільшим у світі. Цей титул він відбере у іншого судна компанії "Диво морів" (Wonder of the Seas).

Як повідомляється на сайті компанії, лайнер має вирушити у першу подорож у січні 2024 року та пропонуватиме найширший вибір послуг та розваг – від пляжного відпочинку до аквапарку, як для сімей, так і для пар чи компаній. Бронювання подорожі вже доступне.

Загалом "територія" лайнеру "Ікона морів" буде поділена на п'ять "районів": Thrill Island з найбільшим "аквапарком в морі" для активного відпочинку, Chill Island з басейнами та барами для розслабленого відпочинку, Surfside для сімейного відпочинку, The Hideaway з імітацією пляжного відпочинку та AquaDome для вечірнього розважального відпочинку.

"Ікона морів" вирушатиме з Майамі (США) у тижневу відпустку на Східні та Західні Кариби, в тому числі заїжджаючи на Багамські острови, в Мексику, Сен-Мартен та Гондурас.

Як повідомляв УНІАН, раніше маршрут Norwegian Cruise Line було визнано "Провідним круїзним напрямком Європи".

