Акціонерна компанія «Укрзалізниця» (УЗ) на травневі свята запустить 11 додаткових поїздів у Закарпатську область.
Читайте також«Укрзалізниця» почала рейди проти «безмасочників» на вокзалах і в поїздах (відео)
Про це повідомив в.о. голови правління компанії Іван Юрик на брифінгу у Верховній Раді.
«Скоро очікуються великодні та травневі свята. Хочу проанонсувати, що ми будемо запускати 11 додаткових поїздів у Закарпаття», - сказав він.
Юрик не уточнив, про які саме потяги йдеться.
За його словами, зараз Закарпатську область з іншими областями України з'єднують 12 поїздів.
Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» з 11 квітня, після того, як Закарпатська область була виведена з «червоної» зони, відновила повноцінне курсування поїздів далекого прямування в область.
Ідеї для відпочинку в Закарпатській області
- На Закарпаття в гори: тихий Воловець, мальовничий Синевир і курортний Пилипець
- Контрастний Закарпатський уїк-енд: погляд бувалого туриста на Мукачево та Ужгород
- Slow travel в Закарпатті
- Полонина Боржава: ідеальний хайкінг для початківців і цінителів неспішних прогулянок
- Осінні Карпати: як підкорити горду і красиву гору Пікуй на кордоні двох областей
- Закохатися за кілька днів. Чим може здивувати старовинне і сучасне Мукачево
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.