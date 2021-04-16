Зараз Закарпатську область з іншими областями України з'єднують 12 поїздів.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» (УЗ) на травневі свята запустить 11 додаткових поїздів у Закарпатську область.

Читайте також«Укрзалізниця» почала рейди проти «безмасочників» на вокзалах і в поїздах (відео)

Про це повідомив в.о. голови правління компанії Іван Юрик на брифінгу у Верховній Раді.

«Скоро очікуються великодні та травневі свята. Хочу проанонсувати, що ми будемо запускати 11 додаткових поїздів у Закарпаття», - сказав він.

Юрик не уточнив, про які саме потяги йдеться.

За його словами, зараз Закарпатську область з іншими областями України з'єднують 12 поїздів.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» з 11 квітня, після того, як Закарпатська область була виведена з «червоної» зони, відновила повноцінне курсування поїздів далекого прямування в область.

Ідеї для відпочинку в Закарпатській області

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Павло Степанець