"Укрзалізниця" з неділі, 11 квітня, відновлює повноцінне курсування поїздів до Закарпатської області.
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"Укрзалізниця з 11 квітня відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Закарпатської області", - вказано у повідомленні прес-служби УЗ.
Наголосимо, що з 11 квітня ці поїзди їдуть в область, і тільки з 12-14 квітня - із Закарпаття.
Йдеться про наступні маршрути:
- №45/46 Ужгород-Лисичанськ (відправленням з 11 квітня з Лисичанська, з 12 квітня - з Ужгорода);
- №81/82 Ужгород-Київ (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня - з Ужгорода);
- №357/358 Київ-Рахів (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня - з Рахова);
- №17/18 Харків-Ужгород (з 11 квітня з Харкова, з 12 квітня - з Ужгорода);
- №15/16 Харків-Рахів (з 12 квітня з Харкова, з 13 квітня - з Рахова);
- №4/3 Запоріжжя-Ужгород (з 12 квітня з Запоріжжя, з 13 квітня - з Ужгорода);
- №107/108 Одеса-Ужгород (з Одеси з 11 квітня, з 12 квітня - з Ужгорода);
- №13/14 Київ-Чоп, Солотвино-Київ (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня - із Солотвино й Чопа);
- №134/133 Миколаїв-Рахів (з 12 квітня з Миколаєва, з 14 квітня - з Рахова);
- №26/25 Одеса-Рахів (з 11 квітня з Одеси, з 12 квітня - з Рахова).
Зазначається, що продаж залізничних квитків до вказаного регіону та з нього буде відновлено 10 квітня з 18:00.
Карантин у Закарпатській області: що відомо
- Сьогодні у Закарпатській області скасували дію "червоної" зони карантину. Рішення прийняте на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
- Крім того, ситуація з коронавірусом покращилась в Івано-Франківську. Цей регіон вийшов з "червоної" зони карантину.
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