Lonely Planet назвав найкращі місця у світі для відпустки в 2027 році

Список було складено на основі особистого досвіду авторів видавництва.

Традиційно найбільше у світі видавництво про подорожі Lonely Planet восени складає список найкращих місць, які варто відвідати наступного року.

Цього року його рейтинг Best in Travel list 2027 налічує аж 50 напрямків по всьому світу.

"Щороку ми задаємося питанням: куди вирушити далі? Цього разу відповідь веде нас у 50 куточків планети: до величних гірських масивів регіону Венето, узбережжя Монтсеррата з його вулканічними ландшафтами, Червоного центру Австралії, солончаків Гуджарата та багатьох інших місць", – зазначають автори добірки.

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За їхніми словами, список було складено на основі особистого досвіду авторів видавництва: вони побували там, побачили все на власні очі й повернулися з твердим бажанням порадити ці напрямки іншим мандрівникам.

Зокрема, у Європі видавництво рекомендує у 2027 році звернути увагу на такі напрямки, як:

регіон Венето, Італія;

місто Сканер-мед-Фальстербу, Швеція;

фіорд Кілларі, Ірландія;

місто Леон, Іспанія;

місто Дессау, Німеччина;

маршрут Дорога Наполеона, Франція;

місто Шибеник, Хорватія;

Егейське море, Греція;

Ліпарські острови, Італія;

Шлях Святого Катберта, Велика Британія.

Крім того, автори рейтингу радять відвідати наступного року Червоний центр Австралії, острів принца Едуарда в Канаді, штат Нью-Мексико в США, місто Барілоче та Озерний край в Аргентині, місто Гранада в Нікарагуа, Національні парки Цаво-Іст і Цаво-Вест у Кенії, долину Гуадалупе в Мексиці, місто Дарджилінг в Індії, місто Дананг у В'єтнамі, регіон Тохоко в Японії, Антарктичний півострів, Національний парк Гомбе-Стрім у Танзанії та ще низку приголомшливих напрямків.

Інші ідеї для подорожей від Lonely Planet

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше портал назвав 5 приголомшливих крихітних острівців у Європі, до яких можна дістатися лише на човні.

Також Lonely Planet назвав 13 найкращих місць у Європі, які варто відвідати цієї зими.

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