Загалом до списку цього року потрапили 25 приголомшливих напрямків по всьому світу.

Найбільший у світі видавець туристичних путівників Lonely Planet щорічно в жовтні визначає напрямки, на які туристам варто звернути увагу в майбутньому році.

Загалом до списку на 2026 рік потрапили 25 приголомшливих напрямків по всьому світу, а очолила його мальовнича країна в Південній Америці – Перу.

"Перу – з його стародавніми руїнами і сучасними містами, глибокими традиціями і новаторською кухнею – стрімко рухається в майбутнє, одночасно віддаючи данину поваги своєму славному минулому. Мандрівникам стало простіше подорожувати Перу, ніж будь-коли, завдяки низці інфраструктурних розробок, включно з новими аеропортами як у політичній столиці Лімі, так і в столиці пригод Уарасі, а також швидкому відкриттю аеропорту недалеко від Куско, колишньої столиці імперії інків", – зазначають автори рейтингу.

Відео дня

Також вони нагадують, що нещодавно головна визначна пам'ятка країни – знамените стародавнє місто інків Мачу-Пікчу – запустило три нові кругові маршрути з 10 туристичними стежками, щоб боротися з надмірним туризмом. При цьому туристи в Перу вирушають у піші походи до менш відвідуваних руїн, таких як Чокекірао, або брукованою каменем системою доріг Капак-Ньян в Андах, яка колись з'єднувала Куско з величезною імперією інків.

Також експерти рекомендують звернути увагу на перуанську гастрономію, адже "Ліма швидко стає однією з найбільших гастрономічних столиць світу".

25 найкращих місць для подорожей у 2026 році за версією Lonely Planet

Перу, Південна Америка. Джафна, Шрі-Ланка. Мен, США. Кадіс, Іспанія. Реюньйон, Африка. Ботсвана, Африка. Картахена, Колумбія. Фінляндія. Тіпперері, Ірландія. Мехіко, Мексика. Кецальтенанго, Гватемала. Британська Колумбія, Канада. Сардинія, Італія. Лібердаді, Сан-Паулу. Утрехт, Нідерланди. Барбадос, Карибські острови. Чеджудо, Південна Корея. Північний острів, Нова Зеландія. Національний парк Теодора Рузвельта, Північна Дакота. Куінен, В'єтнам. Сіемреап, Камбоджа. Пхукет, Таїланд. Хребти Ікра-Фліндерс і Аутбек, Південна Австралія. Туніс, Африка. Соломонові Острови, Океанія.

Куди поїхати на відпочинок у 2026 році

Як повідомляв УНІАН, раніше свій топ найкращих напрямків для відвідування у 2026 році представив впливовий журнал National Geographic. Очолив його гірський масив Доломіти в Італії.

Тим часом, Skyscanner визначив найбільш трендовим туристичним напрямком на 2026 рік італійське місто Салерно.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.