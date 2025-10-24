Найбільший у світі видавець туристичних путівників Lonely Planet щорічно в жовтні визначає напрямки, на які туристам варто звернути увагу в майбутньому році.
Загалом до списку на 2026 рік потрапили 25 приголомшливих напрямків по всьому світу, а очолила його мальовнича країна в Південній Америці – Перу.
"Перу – з його стародавніми руїнами і сучасними містами, глибокими традиціями і новаторською кухнею – стрімко рухається в майбутнє, одночасно віддаючи данину поваги своєму славному минулому. Мандрівникам стало простіше подорожувати Перу, ніж будь-коли, завдяки низці інфраструктурних розробок, включно з новими аеропортами як у політичній столиці Лімі, так і в столиці пригод Уарасі, а також швидкому відкриттю аеропорту недалеко від Куско, колишньої столиці імперії інків", – зазначають автори рейтингу.
Також вони нагадують, що нещодавно головна визначна пам'ятка країни – знамените стародавнє місто інків Мачу-Пікчу – запустило три нові кругові маршрути з 10 туристичними стежками, щоб боротися з надмірним туризмом. При цьому туристи в Перу вирушають у піші походи до менш відвідуваних руїн, таких як Чокекірао, або брукованою каменем системою доріг Капак-Ньян в Андах, яка колись з'єднувала Куско з величезною імперією інків.
Також експерти рекомендують звернути увагу на перуанську гастрономію, адже "Ліма швидко стає однією з найбільших гастрономічних столиць світу".
25 найкращих місць для подорожей у 2026 році за версією Lonely Planet
- Перу, Південна Америка.
- Джафна, Шрі-Ланка.
- Мен, США.
- Кадіс, Іспанія.
- Реюньйон, Африка.
- Ботсвана, Африка.
- Картахена, Колумбія.
- Фінляндія.
- Тіпперері, Ірландія.
- Мехіко, Мексика.
- Кецальтенанго, Гватемала.
- Британська Колумбія, Канада.
- Сардинія, Італія.
- Лібердаді, Сан-Паулу.
- Утрехт, Нідерланди.
- Барбадос, Карибські острови.
- Чеджудо, Південна Корея.
- Північний острів, Нова Зеландія.
- Національний парк Теодора Рузвельта, Північна Дакота.
- Куінен, В'єтнам.
- Сіемреап, Камбоджа.
- Пхукет, Таїланд.
- Хребти Ікра-Фліндерс і Аутбек, Південна Австралія.
- Туніс, Африка.
- Соломонові Острови, Океанія.
Куди поїхати на відпочинок у 2026 році
Як повідомляв УНІАН, раніше свій топ найкращих напрямків для відвідування у 2026 році представив впливовий журнал National Geographic. Очолив його гірський масив Доломіти в Італії.
Тим часом, Skyscanner визначив найбільш трендовим туристичним напрямком на 2026 рік італійське місто Салерно.
