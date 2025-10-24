Перу визнали найкращим напрямком світу для відвідування у 2026 році / фото ua.depositphotos.com

Найбільший у світі видавець туристичних путівників Lonely Planet щорічно в жовтні визначає напрямки, на які туристам варто звернути увагу в майбутньому році.

Загалом до списку на 2026 рік потрапили 25 приголомшливих напрямків по всьому світу, а очолила його мальовнича країна в Південній Америці – Перу.

"Перу – з його стародавніми руїнами і сучасними містами, глибокими традиціями і новаторською кухнею – стрімко рухається в майбутнє, одночасно віддаючи данину поваги своєму славному минулому. Мандрівникам стало простіше подорожувати Перу, ніж будь-коли, завдяки низці інфраструктурних розробок, включно з новими аеропортами як у політичній столиці Лімі, так і в столиці пригод Уарасі, а також швидкому відкриттю аеропорту недалеко від Куско, колишньої столиці імперії інків", – зазначають автори рейтингу.

Також вони нагадують, що нещодавно головна визначна пам'ятка країни – знамените стародавнє місто інків Мачу-Пікчу – запустило три нові кругові маршрути з 10 туристичними стежками, щоб боротися з надмірним туризмом. При цьому туристи в Перу вирушають у піші походи до менш відвідуваних руїн, таких як Чокекірао, або брукованою каменем системою доріг Капак-Ньян в Андах, яка колись з'єднувала Куско з величезною імперією інків.

Також експерти рекомендують звернути увагу на перуанську гастрономію, адже "Ліма швидко стає однією з найбільших гастрономічних столиць світу".

25 найкращих місць для подорожей у 2026 році за версією Lonely Planet

  1. Перу, Південна Америка.
  2. Джафна, Шрі-Ланка.
  3. Мен, США.
  4. Кадіс, Іспанія.
  5. Реюньйон, Африка.
  6. Ботсвана, Африка.
  7. Картахена, Колумбія.
  8. Фінляндія.
  9. Тіпперері, Ірландія.
  10. Мехіко, Мексика.
  11. Кецальтенанго, Гватемала.
  12. Британська Колумбія, Канада.
  13. Сардинія, Італія.
  14. Лібердаді, Сан-Паулу.
  15. Утрехт, Нідерланди.
  16. Барбадос, Карибські острови.
  17. Чеджудо, Південна Корея.
  18. Північний острів, Нова Зеландія.
  19. Національний парк Теодора Рузвельта, Північна Дакота.
  20. Куінен, В'єтнам.
  21. Сіемреап, Камбоджа.
  22. Пхукет, Таїланд.
  23. Хребти Ікра-Фліндерс і Аутбек, Південна Австралія.
  24. Туніс, Африка.
  25. Соломонові Острови, Океанія.

Куди поїхати на відпочинок у 2026 році

Як повідомляв УНІАН, раніше свій топ найкращих напрямків для відвідування у 2026 році представив впливовий журнал National Geographic. Очолив його гірський масив Доломіти в Італії.

Тим часом, Skyscanner визначив найбільш трендовим туристичним напрямком на 2026 рік італійське місто Салерно.

