Відпочивальники приїжджають на курорти цілими родинами.

Влада Німеччини закликає громадян триматися подалі від гірськолижних курортів, на які вони масово подалися через локдаун.

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Як повідомляє ТСН, у країні триває карантин, зачинено бари, ресторани, готелі, культурні та спортивні об'єкти. Однак подорожі не заборонені. Саме цим німці масово скористалися на різдвяні свята і заполонили гірськолижні курорти.

Кататися наразі теж не можна, однак, відпочивальники приїжджають цілими родинами і просто насолоджуються одноденними прогулянками.

Утім, такий відпочинок призводить до транспортного колапсу - надто вже багато охочих доїхати своїм авто до курортів. І наражає на небезпеку заразитися коронавірусом самих відпочивальників, тож влада закликає німців од прогулянок відмовитися.

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Автор: УНІАН