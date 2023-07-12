Після цього кількість людей, що приходять в магазин просто для того, щоб зробити селфі, різко скоротилася.

Історичний гастроном Colmado Múrria в Барселоні ввів плату в розмірі 5 євро для туристів, які забивають магазин заради фото, але нічого не купують.

Гастроном в стилі модерн, який вперше відкрився в 1898 році, є одним з найвідоміших магазинів Барселони і продає високоякісні продукти харчування, в тому числі вишукане вино і крафтові м'ясо і сири, пише The Independent.

Його яскравий фасад, оригінальна стійка, меблі з червоного дерева, а також засклені вивіски і реклама 1920-х років роблять його привабливим для відвідувачів, які бажають сфотографувати його і зробити селфі, але нічого не купивши.

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Відзначається, що спочатку співробітники гастроному просто пожартували, що вони повинні почати стягувати плату з людей, які заходять в магазин тільки для того, щоб помилуватися його інтер'єром, не збираючись витрачати гроші. Тепер цей жарт став реальністю, після того як керівництво повісило табличку: "Зайдіть (всередину) просто подивитися за 5 євро з людини, дякуємо".

За словами менеджера магазину Тоні Меріно, хоча вони ще не брали ні з кого грошей, після цього оголошення кількість людей, які приходять просто для того, щоб зробити селфі, різко скоротилася.

Надмірний туризм в Барселоні

В останні роки Барселона вживала численні заходи щодо боротьби з надмірним туризмом. Так, на початку цього року столиця Каталонії оголосила про збільшення муніципального туристичного податку. До 2024 року сума, яку платитимуть постояльці п'ятизіркових готелів, зросте з 5,25 до 6,75 євро за ніч.

Також міська рада Барселони оголосила про "масштабне збільшення" своєї муніципальної надбавки, а це означає, що колишній збір у розмірі 1,75 євро виріс до 2,75 євро з 1 квітня 2023 року і підніметься до 3,25 євро з 1 квітня 2024 року.

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