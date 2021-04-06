Окрім вже відомих туристичних напрямків, Дмитро Комаров відкриє нові місця для відпочинку.

Український мандрівник та телеведучий Дмитро Комаров, відомий завдяки своєму тревел-шоу «Світ навиворіт», цього року вперше вирушить в експедицію Україною, щоб розкрити туристичний потенціал нашої держави і показати, де відпочивати цього літа, що подивитись та як відчути справжній екстрим.

Читайте такожКабмін затвердив план з розвитку туризму в Україні на найближчі роки

Як повідомляє прес-служба «1+1», прем’єра спецпроекту «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» з нагоди 30-річчя Незалежності України зовсім скоро відбудеться на телеканалі «1+1».

Використовуючи свій фірмовий стиль та величезний досвід мандрів, Дмитро Комаров обіцяє показати Україну такою, якою її ще ніхто не бачив. Активний відпочинок, екстрим та найнезвичайніші місця – тільки вже не в далеких країнах, а на рідній землі.

Цього разу він мандруватиме не маловідомими та майже недоступними місцями, а туристичними стежками найкращих локацій України, щоб на власному досвіді довести: відпочинок в рідній державі – нічим не гірший, і навіть кращий за найвідоміші світові курорти. Окрім вже відомих туристичних напрямків, Дмитро Комаров відкриє нові місця для відпочинку.

«Який він – п’ятизірковий відпочинок на «українських Мальдівах»? Де знайти Венецію, не виїжджаючи за межі власної країни? Що водиться в українській Амазонці? Я покажу вам справжні дива нашої держави. Україна настільки яскрава та вражаюча, що тут знайде собі відпочинок по душі і справжній екстремал, і прихильник романтичного відпочинку на морському узбережжі, і шукач містичних пам’яток та місць сили, і навіть обізнаний гастрономічний турист. Ми покажемо українцям популярні місця відпочинку з нового ракурсу та відкриємо нові туристичні напрямки», – розповів Комаров.

Повідомляється, що кожен з випусків «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» розкриватиме туристичний потенціал країни в певній сфері. Телеглядачі побачать Україну екзотичну – з повним зануренням у світ дикої природи, уроками виживання у справжній пустелі та сафарі. Вони відкриють Україну романтичну – з райськими островами, чистою прозорою водою та найкращими місцями для insta-фото. Містична Україна вразить давніми обрядами мольфарів та місцями неймовірної сили у Карпатах. Є і екстремальний туризм в нашій державі – із захоплюючими дух польотами, стрімкими падіннями та карколомними рекордами між небом і землею. Досліджуючи оздоровчі можливості нашої країни, Дмитро Комаров побуває на українському Мертвому морі та розповість про маловідомі, але по-справжньому цілющі місця. І на десерт телеглядачам відкриється гастрономічна Україна – не всім відомо, що наша країна славиться не тільки смачними стравами, але і вишуканими делікатесами.

Інші проекти Дмитра Комарова

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко