Йдеться про Мар'яну Олеськів, яка вже прокоментувала своє звільнення.

Кабінет Міністрів України звільнив Мар’яну Олеськів з посади голови Державного агентства розвитку туризму України. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді України Тарас Мельничук у Telegram.

Він зазначив, що тимчасово покладено виконання обов’язків голови ДАРТ на Юлію Касян, яка обіймала посаду начальника управління публічних послуг.

Олеськів повідомила у Facebook, що складає повноваження голови ДАРТ і її п’ятирічна каденція "добігає кінця, натомість поглиблюється роль на міжнародній туристичній арені".

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"Пів десятиліття я буквально жила роботою і єдине, про що жалію - у кожній добі було надто мало часу, який я виділяла своїм дітям. Поки складний процес триває, перебувати у ньому не страшно. Але нині я озираюсь і маю можливість усвідомити, який неймовірний шлях ми пройшли, гойдаючись на божевільних качелях ковіду і російського вторгнення, відсутності туристичної системи, законів і правил, скепсису і небажання багатьох бачити у туризмі ключову галузь для української економіки", - написала вона.

При цьому наголошує, що ДАРТ єдині, хто домігся вигнання Росії з профільної організації ООН (у нашому випадку - ВТО ООН) і таки шкода, що єдині.

Олеськів наголошує, що навіть попри війну, галузь продовжує приносити сотні мільйонів гривень у державну скарбницю.

"У довоєнні роки було, звісно, яскравіше - одна лише промокампанія, таргетована на арабські країни, принесла до бюджету 100 мільйонів доларів. Я абсолютно переконана, що цей тренд збережеться і Україна прийме знову мільйони іноземців, які будуть пізнавати нашу давню культуру, історію, красу природи і фантастичні страви", - зазначає вона.

При цьому побажала новому керівнику ДАРТ не змарнувати усіх тих напрацювань, "здобутих часто потом і кров’ю, які у своєму впливі й ефекті виходять далеко за межі туристичної галузі".

Доходи від туризму в Україні

Як повідомляв УНІАН, голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів зазначала на пресконференції, що туризм приніс за 2024 рік близько 3 млрд в бюджет України.

При цьому недоотримує вона в десять разів більше податків. За її словами, реальна цифра після прийняття закону про туризм і забезпечення прозорості цього ринку, зокрема подачі статистики щодо проживання туристів, ці податки можуть бути збільшені в десять разів, і ринок теж зможе рости.

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