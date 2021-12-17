Приводом для цього стало збереження суттєвого в’їзного трафіку з Італії до України та достатній обсяг нетуристичного виїзного потоку у зворотному напрямку.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) вирішила не скорочувати кількість рейсів до Італії, попри посилення карантину в країні.

Про це МАУ повідомила у прес-релізі.

"Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" повідомляє про рішення зберегти рейси до Італії в повному обсязі. За підсумком додаткового ринкового аналізу, приводом для цього стало збереження суттєвого в’їзного трафіку з Італії до України та достатній обсяг нетуристичного виїзного потоку у зворотному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожМАУ запускає прямі рейси на український гірськолижний курортПри цьому, враховуючи посилення обмежень з боку Міністерства охорони здоров’я Італії, авіакомпанія дозволить українським туристам безкоштовно переоформити квитки на інші дати чи маршрут, оформити промокод чи повернення коштів.

Таким чином, МАУ продовжить здійснювати рейси до Рима щопонеділка, щосереди, щоп’ятниці та щонеділі, а до Мілана - щоденно.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Італія заборонила в'їзд вакцинованим українським туристам. Виняток становлять громадяни України, які мають посвідки на проживання в Італії, або громадяни, які в’їжджають в Італію з підтверджених мотивів роботи, навчання, лікування або абсолютної необхідності. В окремих випадках, за рішенням італійських компетентних органів та за наявності аргументованих підстав, може бути дозволений в’їзд до країни осіб, які мають підтверджені та стабільні особисті стосунки з громадянами Італії.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заснована в 1992 році. Здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль".

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Автор: Герасименко Валентина