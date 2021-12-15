Наразі в країні підтверджено 27 випадків зараження "Омікроном".

Уряд Італії посилив правила в'їзду в країну через поширення штаму коронавірусу "Омікрон". Обмеження торкнуться навіть вакцинованих жителів Євросоюзу.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

"Ті, хто прибувають до Італії з країн Європейського Союзу і не пройшли вакцинацію, повинні будуть залишатися на карантині протягом п'яти днів і зробити тест на антиген за 24 години або ПЛР-тест не більше, ніж за 48 годин до в'їзду. Тест також стане обов'язковим для вакцинованих", - пише видання.

Читайте такожВ Італії набула чинності обов'язкова ковід-вакцинація для людей низки професійЗапроваджується й обов’язкова 10-денна самоізоляція для невакцинованих мандрівників з третіх країн, а також італійців, які повертаються додому.

Вакциновані мандрівники повинні при в’їзді в Італію надати негативний ПЛР-тест, зроблений максимум за 72 години до в'їзду, або антиген-тест, зроблений не більше ніж 24 годин тому.

За даними видання, в Італії підтверджено 27 випадків зараження "Омікроном".

Штам коронавірусу "Омікрон": що відомо

Новий варіант коронавірусу B. 1. 1. 529 вперше виявлений в Південній Африці 24 листопада. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон".

Цей штам має 32 мутації, що викликає занепокоєння у епідеміологів.

ВООЗ підтвердила, що потрібен час, щоб визначити, наскільки заразний цей штам, чи викликає він більш важкий перебіг захворювання, і наскільки ефективні методи лікування і вакцини проти нього.

Станом на 9 грудня в Україні не були виявлені випадки COVID-19, викликані новим штамом "Омікрон".

13 грудня у Великобританії зафіксували першу смерть від нового штаму коронавірусу.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Марта Гичко