Рейси почнуть виконуватися з 27 грудня 2021 року.

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) спільно з туристичним оператором "Компас" запустить рейси на екзотичні курорти Домінікани (Пунта-Кана), Мексики (Канкун) і Мальдів (Мале).

Рейси почнуть виконуватися з 27 грудня 2021 року, повідомляє прес-служба авіаперевізника.

"З огляду на те, що відновлення польотів далекомагістральних літаків Boeing 777-200ER планується в другому кварталі наступного року, програма далекомагістральних рейсів в Пунта-Кану, Канкун, Мале буде виконуватися на ЗС Boeing 767-300ER авіакомпанії партнера Євроатлантик. Таким чином, буде реалізований спільний проект з виконання далекомагістральної програми, де також частково будуть задіяні екіпажі МАУ. Літак Boeing 767 – 300ER матиме двокласне компонування салону – бізнес і економ", – йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ МАУ визначилися з основними туристичними напрямками на літо 2022: списокВодночас, в авіакомпанії рекомендували туристам уважно стежити за оновленням правил і епідеміологічними обмеженнями тієї чи іншої країни призначення. Наприклад, зробити це можна за допомогою інтерактивної карти МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, раніше МАУ оголосила повну чартерну програму на зиму 2021-2022.

Автор: Марина Григоренко