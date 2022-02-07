Літаки МАУ торік перевезли на 60% більше пасажирів, ніж у 2020 році.

У 2021 році літаки авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) перевезли 2,7 млн пасажирів, що на 61% більше, ніж у 2020 році.

Про це авіакомпанія повідомила в прес-релізі.

Відзначається, що за минулий рік компанія перевезла 1,5 млн пасажирів чартерних рейсів (у 2020 році показник склав 595 тис.) і 1,2 млн пасажирів регулярних рейсів (у 2020 році цей показник склав 1,1 млн).

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У 2021 році компанія також збільшила кількість виконаних рейсів на 45% в порівнянні з показником 2020 року, досягнувши показника в 20,6 тис. рейсів.

Зазначимо, за підсумками роботи протягом 9 місяців 2021 року МАУ консолідувала чистий прибуток у розмірі 1,08 млрд грн. При цьому показник EBITDA (обсяг прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків і амортизаційних відрахувань) був зафіксований на рівні 2,7 млрд грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку лютого авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" анонсувала перезавантаження низки маршрутів і запуск нових напрямків в рамках літнього сезону-2022.

Розширення мережі МАУ, зокрема, передбачає відновлення програми далекомагістральних рейсів в Нью-Йорк і Торонто. Крім того, МАУ першою з українських авіакомпаній почне здійснювати прямі рейси з України до Норвегії.