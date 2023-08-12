Нудисти заявляють, що стикаються з дискримінацією на власних пляжах.

В Каталонії нудисти обурені поведінкою відпочивальників, які приходять на нудистські пляжі в одязі, пише The Guardian.

Одягнені відпочивальники дедалі частіше почали приходити на пляжі, які традиційно вважаються нудистськими. Через це нудисти почали почуватися некомфортно, каже 56-річний Сегімон Ровіра, який очолює Федерацію натуристів-нудистів Каталонії.

"Раніше люди приходили на нудистський пляж і або йшли, або роздягалися. Тепер вони залишаються в своїх купальниках. Але вони не усвідомлюють, що якщо їх багато, вони створюють для нас дискомфорт. Це брак поваги. Нудизм не заборонений в Іспанії, ним можна займатися на будь-якому пляжі. Але щоб не турбувати людей, ми вважаємо за краще ходити на пляжі, які традиційно були нудистськими і де більшість людей голі. Ми хочемо, щоб люди поважали це", – акцентує він.

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Він також зазначає, що такі люди активно фотографують нудистські пляжі і, відповідно, відпочивальників, а потім поширюють ці фото. Оголені відвідувачі пляжів не хочуть, щоб їхні фотографії потрапляли в соціальні мережі, наголошує Ровіра.

Асоціація нудистів вже надіслала листа уряду, у якому заявила, що нудисти на місцевих пляжах стикаються з дискримінацією. Члени організації також запропонували потенційні шляхи розв’язання проблеми – від вивісок з попередженнями для нудистських пляжів до інформаційної кампанії, яка могла б сприяти вихованню поваги до натуризму.

Журналісти пояснюють – проблема виникла, зокрема, через те, що дедалі більше туристичних блогів та путівників пропонують читачам менш популярні і більш чисті пляжі, приховуючи те, що вони є традиційно нудистськими.

Нудистські пляжі в Іспанії

На початку літа з’явилося дослідження, в рамках якого оцінювалися дані оглядів сотень пляжів по всьому світу, на яких дозволено засмагати в оголеному вигляді.

Цікаво, що згідно з результатами дослідження, Іспанія і Греція є одними з найкращих країн світу для любителів засмагати голяка: в топ-20 найкращих пляжів для нудистів потрапили чотири локації в Іспанії і три в Греції.

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