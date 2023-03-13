Місцева влада заявляє, що останнім часом правоохоронці почали отримувати більше скарг на туристів з Росії та України.

Губернатор Балі Ваян Костер запропонував Міністерству закордонних справ і Міністерству юстиції і прав людини країни скасувати візи після прибуття для туристів з Росії та України і зобов'язати їх отримувати візи за стандартною процедурою.

Такі заходи він пояснив збільшенням кількості злочинів і негідної поведінки за участю російських і українських туристів.

"Я написав листа в міністерства з проханням скасувати візові пільги для росіян і українців", – цитує Костера The Jakarta Post.

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Губернатор заявив, що виступив з подібною пропозицією після отримання повідомлень і скарг на туристів з цих двох країн, які зловживають своїми туристичними візами, щоб знайти роботу в популярному курорті.

Відзначимо, буквально днями видання Indonesia Expat повідомило, що влада Балі депортувала з країни трьох росіянок за проституцію. Заарештували їх на віллі на курорті Семіньяк, куди поліція прийшла за наводкою від місцевих жителів.

Як раніше повідомляв УНІАН, також влада Балі вирішила заборонити іноземним туристам пересуватися по острову на мотоциклах після низки аварій, в тому числі зі смертельними наслідками. Так, в лютому поліція затримала російського туриста, який їхав на мотоциклі в п'яному вигляді та врізався в місцевого жителя, в результаті чого той був госпіталізований. У січні в іншій дорожньо-транспортній пригоді загинули турист з України і приїжджий з Росії.

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