Останнім часом на Балі збільшилася кількість ДТП за участю іноземців на мотоциклах.

На Балі вирішили заборонити іноземним туристам пересуватися по острову на мотоциклах після низки аварій, в тому числі зі смертельними наслідками.

З такою заявою сьогодні виступив місцевий губернатор Вайан Костер, повідомляє Bloomberg.

"Вони бешкетують і погано поводяться", – заявив губернатор.

Повідомляється, що тепер іноземці можуть використовувати тільки ті види транспорту, які підготовлені туристичними службами і відповідають певним стандартам "для забезпечення якісного і гідного туризму".

Наразі до кінця не ясно, як буде діяти заборона. Однак Костер закликає міністерство юстиції дозволити анулювати візи іноземним туристам, які будуть помічені за їздою на мотоциклах або якщо вони вчинять інші правопорушення, такі як нелегальна робота або неправомірне використання дозволів на перебування.

Видання зазначає, що останнім часом на Балі збільшилася кількість дорожньо-транспортних аварій за участю іноземців на мотоциклах. Так, в лютому поліція затримала російського туриста, який їхав на мотоциклі в п'яному вигляді та врізався в місцевого водія, в результаті чого той був госпіталізований. У січні в іншій дорожньо-транспортній пригоді загинули турист з України і приїжджий з Росії.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2022 року парламент Індонезії схвалив новий Кримінальний кодекс, що забороняє секс поза шлюбом. Причому це стосується не тільки громадян країни, а й іноземців.

Незабаром влада Балі запевнила, що заборона не торкнеться туристів, відпочиваючих на популярному курортному острові.

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