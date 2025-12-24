Часто ажіотаж навколо цих місць створено штучно в маркетингових цілях.

Існує певний набір туристичних пам'яток, куди мандрівників тягне як магнітом. Однак у підсумку туристи часто почуваються обдуреними і розчарованими після їх відвідин.

"Завдяки своїм римським амфітеатрам, шедеврам епохи Відродження і готичним соборам, Європа, можливо, має найвидатнішу культурну спадщину у світі. Але у неї також є і загадкова паралельна традиція: а саме, пам'ятки настільки похмурі та переоцінені, що їх слід було б знести бульдозерами, – і тим не менш, туристи нез'ясовним чином стікаються туди", – наголошуються у матеріалі британського видання The Telegraph, яке склало рейтинг популярних туристичних місць у Європі, від відвідин яких краще відмовитися 2026 року.

Балкон Джульєтти абсолютно не вартий того хайпу

Очолив антирейтинг так званий балкон Джульєтти в італійській Вероні. Правда в тому, що насправді це місце не має жодного стосунку до знаменитої п'єси Вільяма Шекспіра "Ромео і Джульєтта". Сам письменник ніколи не бував у Вероні, а балкон був прибудований до будівлі лише в 1930-х роках. Ба більше, бронзова статуя Джульєтти з'явилася біля будівлі лише в 1970-х роках, щоб стимулювати туризм – фактично, це штучно створена легенда, на яку туристи ведуться без зайвих роздумів.

До речі, з 6 січня 2026 року туристи будуть ще й змушені платити за відвідування цієї вельми переоціненої пам'ятки – аж 12 євро, купивши квиток до музею всередині будівлі.

10 найбільш переоцінених пам'яток Європи

Балкон Джульєтти, Верона, Італія. Лестер-сквер, Лондон, Англія. Блакитна лагуна, Ісландія. Камінь Бларні, Ірландія. Репербан, Гамбург, Німеччина. Хлопчик, що пісяє, Брюссель, Бельгія. Мона Ліза, Париж, Франція. Прогулянка на гондолі у Венеції, Італія. Русалонька, Копенгаген, Данія. Джон-О'Гротс, Шотландія.

Які місця краще не відвідувати у 2026 році

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти видавництва про подорожі Fodor's назвали вісім популярних туристичних місць по всьому світу, куди краще не їхати наступного року. Очолила список Антарктида, яка вже просто не може впоратися з потоками туристів.

Також туристам розповіли про сім популярних місць, куди не варто їхати на відпочинок взимку 2025-2026. А все тому, що в зимовий період ці місця не можуть дати гостям того, на що вони розраховують.

