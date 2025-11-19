Очолила список Антарктида, яку останніми роками почали відвідувати занадто багато туристів.

Напередодні нового року багато шанованих туристичних видавництв представляють свої списки місць на планеті, які варто відвідати наступного року.

Однак мало хто звертає увагу на місця, від поїздок куди краще утриматися. Своєю чергою експерти видавництва про подорожі Fodor's представили свій No List 2026, до якого вони, як і роком раніше, занесли локації по всьому світу, які вже не витримують напливу туристів.

Укладачі рейтингу підкреслюють, що вони абсолютно не закликають бойкотувати включені до нього напрямки, а скоріше наголошують на важливості усвідомленого їхнього відвідування, з повагою до місцевої природи та жителів.

"Список "Ні" – це м'який, але точний поштовх до того, щоб зменшити темп на якийсь час – не назавжди – і дати відпочинок будь-якому місцю, якому явно потрібен перепочинок", – зазначають вони.

Куди краще не їхати у 2026 році

Загалом до No List 2026 від Fodor's потрапили вісім популярних туристичних напрямків по всьому світу.

"Ті, хто давно читає цей щорічний список, могли помітити, що цьогоріч до нього не потрапили кілька місць – наприклад, Венеція чи Барселона. Ці напрямки не вилікувалися чарівним чином – вони все ще загрузли в проблемах – але звичні "підопічні" надто часто відволікають увагу від інших популярних напрямків, які потребують відпочинку", – підкреслили автори списку.

Зокрема, очолила антирейтинг далека Антарктида. На перший погляд, з огляду на відокремленість континенту та дорожнечу турів туди, може скластися враження, що цей напрямок не є масовим. Однак останніми роками інтерес до нього помітно зріс, і зрештою місцева екосистема вже не витримує навіть тієї порівняно невеликої кількості туристів, які можуть собі дозволити поїздку в Антарктику.

Вісім місць у світі, від поїздок куди краще відмовитися 2026 року

Антарктида. Канарські острови, Іспанія. Національний парк Глейшер, штат Монтана, США. Священний острів, Італія. Регіон Юнгфрау, Швейцарія. Мехіко, Мексика. Момбаса, Кенія. Монмартр, Франція.

Куди поїхати 2026 року замість цього

Одночасно Fodor's представив список із 26 напрямків по всьому світу, куди варто поїхати наступного року:

Абу-Дабі, ОАЕ. Округ Банкомб, Північна Кароліна, США. Канберра, Австралія Гірськолижний регіон Чилі. Купевілль, Вашингтон, США. Домініка, Підвітряні острови, Малі Антильські острови. Енглберг, Швейцарія. Гренландія. Іка, Перу. Індіо, Каліфорнія, США. Долина Кін, Нью-Йорк, США. Кі-Вест, Флорида, США. Мартас-Він'ярд, Массачусетс, США. Монголія. Заповідник Ол-Пейєта, Кенія. Орісаба, Мексика. Пласенсія, Беліз. Квінстаун, Нова Зеландія. Реджо-Емілія: Стежка Матильди ді Каносса, Італія. Саба, Нідерландські Карибські острови. Сінгапур. Азорські острови, Португалія. Замбійська Рів'єра, Замбія. Салоніки, Греція. Тохоку, Японія. Вюрцбург, Німеччина.

Найкращі недооцінені місця у світі, на які варто звернути увагу

Як повідомляв УНІАН, раніше екперти з подорожей назвали п'ять недооцінених міст Європи для відпустки у 2026 році.

При цьому журнал Time Out представив свій список недооцінених туристичних напрямків у світі, куди можна втекти від натовпів.

