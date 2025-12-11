Нові правила обмежують доступ до місця, пов’язаного з шекспірівськими персонажами.

Туристи, які планують в Італії відвідати знаменитий балкон, пов’язаний із історією Ромео та Джульєтти, тепер повинні оплачувати вхід. Як пише The Independent, "Будинок Джульєтти" у італійській Вероні став місцем паломництва через схожість вигаданого прізвища "Капулетті" зі справжньою родиною "Даль Капелло", яка жила у палаццо. Малий балкон над внутрішнім двориком вважають схожим на той, де закохані у п’єсі Шекспіра зізнаються одне одному в коханні.

Раніше сюди сходилися великі натовпи туристів, щоб зробити селфі та помацати груди бронзової статуї Джульєтти. Але з 6 грудня нові правила забороняють заходити у двір для фотографій без квитка до музею всередині будинку.

Зазначається, що до 6 січня доступ до території дозволяється лише з квитком до музею, який коштує для дорослих €12 (£10,50).

Крім того, відвідувачі повинні дотримуватися суворого 60-секундного обмеження для пар, які хочуть фотографуватися на балконі, повідомляє The Telegraph. Одночасно кількість туристів, що можуть перебувати у Будинку Джульєтти, зменшили з 130 до 100 осіб.

Контроль натовпу викликав обурення туристів

Рішення обмежити потік людей навколо балкону обурило туристів: The Times повідомляє, що розгнівані відвідувачі кричали "Сором!" охоронцям, які відмовляли в проході.

"Люди дуже незадоволені", — сказав один із охоронців.

Голова департаменту культури та туризму Верони Марта Уголіні зазначила, що останнє, чого хотіло місто, — це "обмежувати доступ до такої улюбленої пам’ятки". Водночас влада захищає рішення з міркувань безпеки навколо середньовічної споруди.

"Альтернатива була б закрити весь дворик з міркувань громадської безпеки", — додала Уголіні.

Продавці сувенірів теж занепокоєні, як нові обмеження вплинуть на їхній бізнес.

"Я розумію, що в дні великого напливу туристів потрібен контроль натовпу. Але неможливо, щоб це тривало відтепер до 6 січня — це дійсно нам зашкодить", — зазначила одна з продавчинь, Алессандра Сініко.

Верона — не єдине італійське місто, яке намагається вирішити проблему перенаселеності у своїх найпопулярніших туристичних місцях. Венеція минулого року почала брати плату з одноденних туристів і у 2026 році планує продовжити цей захід для зменшення тиску від масового туризму.

ЮНЕСКО визнало італійську кухню нематеріальною культурною спадщиною людства. Таким чином, вперше визнано кухню цілої нації, бо раніше організація визнавала лише окремі страви чи кулінарні традиції, пов'язані з певною культурою. У відповідному документі підкреслюються ремісничі техніки, спільний характер приготування та споживання їжі, "інтимність стосунків з продуктами, повага до інгредієнтів та моменти, розділені за столом".

