Найчастіше причиною розчарування ставали невідповідність локації вірусним фото в Інтернеті, надмірні натовпи туристів і занадто нав'язливий сервіс.

Користувачі сервісу Reddit поділилися найбільшими розчаруваннями від поїздок, коли очікування від розрекламованої локації повністю не виправдалися.

Про це пише Travel Off Path.

Хтось скаржився, що реальна картинка не відповідала тому, що було показано на вірусних фотографіях в соцмережах або рекламних проспектах, а хтось скаржився на натовпи туристів, які повністю зіпсували враження від локації.

Відео дня

Виявилося, що найчастіше туристи залишилися розчарованими після відвідин рисових терас в Тегаллаланзі на Балі (Індонезія). Один з туристів поскаржився, що наймальовничіші локації тут заставлені всілякими декораціями "під Instagram", біля яких пропонують сфотографуватися за гроші. Все це, на думку туриста, дуже псує загальну картину і не дає насолодитися всією красою. Плюс локація виявилася не настільки масштабною, як можна було припустити по фото.

Також до списку туристичних рзочарувань потрапив каньйон Антилопи в Арізоні (США). Хоча туристи були в захваті від вигляду локації, водночас вони скаржилися на надмірну кількість відвідувачів, що абсолютно не дозволило насолодитися локацією.

Ще одним розчаруванням для туристів нерідко стає Райдужна гора в Перу, яка на ділі виявляється не такою яскравою, як на фото. "Це був перший раз, коли я зрозумів, наскільки деякі фотографії в Google насправді відфотошоплені", – поскаржився один з туристів.

Крім того, туристи ділилися негативним досвідом відвідування пірамід в Гізі (Єгипет). Тут фактором, що розчаровує виявився занадто нав'язливий сервіс з боку місцевих жителів, що заполонили весь простір сувенірами і пропозиціями різних послуг, нерідко намагаючись при цьому обдурити туристів.

Також туристи нерідко залишалися розчаровані знаменитим фонтаном Треві в Римі (Італія). Крім того, що тут постійно величезні натовпи, на ділі локація виявляється не такою масштабною, як здається, поскаржилися мандрівники. "Це виглядає зовсім не так, як у фільмах. Він маленький і буквально в провулку", – поскаржився один з туристів.

Ще одне розчарування для туристів – вуличка Хао Сан-Роуд в Бангкоку (Таїланд). Мандрівники скаржилися, що ця розкручена локація повністю орієнтована на туристів і насправді абсолютно не показує Бангкок таким, яким він є насправді: "тут все фальшиво і грубо".

Також туристи нерідко залишаються розчарованими після відвідин маршруту Золоте кільце в Ісландії. Це місце туристи описують як надзвичайно красиве, проте скаржаться на занадто велику кількість туристичних автобусів та екскурсійних груп тут, адже це найдоступніший маршрут в Ісландії, де з громадським транспортом все досить складно. Щоб насолодитися ісландськими красотами на повну, туристам радять звертати з основного маршруту.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти визначили п'ять найгірших вчинків туристів під час відпустки, які дратують інших відпочиваючих і місцевих жителів.

Також туристичні експерти визначили, які пасажири найбільше дратують попутників на борту літака.