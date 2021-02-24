У нових умовах найбільшою авіакомпанією в небі Європи з числом рейсів 596 стала Turkish Airlines.

Пандемія коронавірусу значно змінила європейський авіаційний ринок і торкнулася позиції великих лоукостів Ryanair, easyJet, а також класичної авіакомпанії Lufthansa.

Статистику польотів в Twitter опублікував генеральний директор Євроконтролю Імон Бреннан.

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У нових умовах найбільшою авіакомпанією в небі Європи з числом рейсів 596 стала Turkish Airlines. Друге місце отримала Air France - 366 рейсів, третє — регіональна авіакомпанія зі Скандинавії Wideroe з числом рейсів 262.

Найбільший лоукост Європи Ryanair зменшив число польотів на 92% до 154 і незначно поступився своєму конкуренту easyJet, який скоротив число рейсів на 90% до 158.

Lufthansa знизила перевезення на 86% до 209 рейсів і посіла шосте місце.

На сьомому рядку за кількістю польотів опинився авіаційний підрозділ служби доставки DHL Express. Воно виконало 206 рейсів і єдиним серед ТОП-10 авіакомпаній збільшило число польотів на 12% в порівнянні з докризовим рівнем.

Найнадійніші авіакомпанії

5 січня 2021 року був опублікований список найбезпечніших авіакомпаній за підсумками 2020 року.

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Автор: УНІАН