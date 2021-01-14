Перед поїздкою до Австрії з 15 січня 2021 року буде необхідно зареєструватися на спеціальному сайті.

З 00:00 15 січня 2021 року перед в’їздом до Австрії необхідно буде пройти обов’язкову електронну реєстрацію (Pre-Travel-Clearance – PTC – попереднє оформлення поїздки).

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Як повідомляє прес-служба Посольства Австрії в Україні, реєстраційний формуляр РTC буде невдовзі доступний німецькою та англійською мовами на інтернет-сторінці www.oesterreich.gv.at.

Також повідомляється, що винятки від обов’язку реєстрації зроблені для маятникових мігрантів (тих, хто їздить з/до Австрії на роботу чи навчання), транзитних пасажирів, а також осіб, які в’їжджають з непередбачуваних особливо значимих сімейних обставин.

Водночас особи які перебувають у регіонах, на які поширюється попередження щодо подорожей через пандемію COVID-19, серед яких і Україна, повинні по приїзду до Австрії одразу піти на 10-тиденний (домашній) карантин. Передчасне завершення карантину за наявності негативного ПЛР-тесту чи тесту на антиген можливе не раніше ніж на 5 день (тобто з 5-го дня після в’їзду в Австрію).

Винятками для проходження карантину є в'їзди з причин праці, а також подорожі осіб, що прямують транзитом та особи, які подорожують як супроводжуючі особи в надзвичайних медичних ситуаціях. Їм дозволяється в’їжджати в країну за наявності негативного ПЛР-тесту чи тесту на антиген без проходження карантину.

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Автор: Марина Григоренко